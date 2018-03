Suppancontemporary im Zeichen des Pink Ribbon!

Wien (OTS) - Die renommierte Galerie Suppan zeigt aktuell eine Reihe neuer Arbeiten von Attila Adorján - dem Shooting Star der ungarischen Künstlerszene. Darunter das Gemälde "The Girl with the Pink Ribbon", das eine Szene mit neun Frauen darstellt, von denen eine das "Pink Ribbon" trägt: in Anlehnung an die Statistik, dass eine von neun Frauen an Brustkrebs erkrankt.

Martin & Claudia Suppan stellten dieses symbolträchtige Werk der Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe zur Verfügung und Martin Suppan höchstpersönlich hat es am 4.11.2013 - dem Tag der Ausstellungseröffnung - unter den Hammer gebracht. Um Euro 7.200 ging der Zuschlag an den edlen Spender - der anonym bleiben möchte. Zusätzlich widmen Claudia und Martin Suppan eine limitierte Auflage von 50 Serigrafien zu je Euro 530 (ungerahmt) und Euro 590 (mit Rahmen) der Pink Ribbon Aktion.

Interessenten wenden Sie sich bitte an Dr. Claudia Suppan, Tel. 01/535 535 2 und 0664/542 14 68. "Ich danke Familie Suppan für das wiederholte Engagement zugunsten der Krebshilfe", so Krebshilfe Präsident Univ. Prof. Dr. Paul Sevelda.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Krebshilfe

Wolfengasse 4, 1010 Wien

Tel.: 01/7966450

service @ krebshilfe.net