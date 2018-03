Eagle Investment Systems erhält höchste Auszeichnung bei den 2013 Best Buy-Side Technology Awards

(PRN) - -- Erstes Unternehmen in der Geschichte, das diesen Preis zum zweiten Mal erhält

Boston (ots/PRNewswire) - Eagle Investment Systems LLC, führender Anbieter von Technologien für Finanzdienstleister und Tochtergesellschaft von BNY Mellon, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen bei den Buy-Side Technology Awards zum "Best Buy-Side Technology Provider 2013" ernannt worden ist. Eagle war bereits 2009 mit dem Award ausgezeichnet worden und ist damit das einzige Unternehmen, dem diese Ehre bereits zum zweiten Mal zuteil wird.

"Als einer der führenden Anbieter unterschiedlichster Lösungen und Services hat kein Unternehmen den Award in der Kategorie Best Buy-Side Technology Provider 2013 mehr verdient als Eagle Investment Systems", erklärte Victor Anderson, Chefredakteur bei Waters Magazine. "Die Angebote für Datenverwaltung, Investment Accounting und Performance-Messung von Eagle sowie die private Cloud Eagle ACCESS(SM) helfen Buy Side-Unternehmen rund um den Globus, ihre Vermögenswerte genauer und ihre Geschäftstätigkeiten effizienter zu verwalten. Mit dem Sieg in dieser Kategorie ist Eagle seit Gründung der Buy-Side Technology Awards im Jahr 2007 das erste Unternehmen, das diesen renommierten Award bereits zum zweiten Mal erhält."

"Wir sind sehr geehrt, dass wir für unsere innovativen Lösungen und Services im Bereich Buy-Side erneut zum besten Technologieanbieter ernannt worden sind", verkündete John Lehner, Präsident und CEO von Eagle. "Es ist ein tolles Gefühl, dass wir für die permanente Investition in unsere Lösungen und für unser Bestreben, Effizienzen zu schaffen, mit denen unsere Kunden ihre Geschäftstätigkeiten ausbauen können, belohnt werden."

Die Gewinner der Buy-Side Technology Awards werden von einer Jury aus Branchenanalysten, Beratern und Redakteuren von Waters Magazine und Buy-Side Technology gekürt.

Der aktuelle Award ist der letzte in einer langen Reihe von Auszeichnungen, die Eagle 2013 erhalten hat. Zu den weiteren Auszeichnungen gehören der FSOkx Excellence in Performance Measurement, der FTF News Technology Innovation's Best in der Kategorie Buy-Side Operations Solution sowie der FTF News Technology Innovation's Best in der Kategorie Enterprise Data Management Solution.

Eagle hat sich zum Ziel gesetzt, Finanzinstitute weltweit beim effizienten Vermögensaufbau zu unterstützen; dazu stellt das Unternehmen über seine sichere private Cloud Eagle ACCESS(SM)

eine

preisgekrönte Portfolio-Management-Suite aus Lösungen für Datenverwaltung, Investment Accounting und Performance-Messung bereit. Seit 1989 entwickelt Eagle vertrauenswürdige Lösungen und Services, die operative Effizienzen schaffen und gleichzeitig Komplexität und Risiko senken. Eagle Investment Systems LLC ist eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Weitere Informationen finden Sie unter www.eagleinvsys.com.

Der Geschäftsbereich Asset Servicing von BNY Mellon unterstützt institutionelle Investoren auf den schnell wachsenden Märkten von heute, sichert Assets und erweitert die Verwaltung und Administration von Kundeninvestitionen anhand von Services, die weltweite Daten verarbeiten, überwachen und messen. Wir nutzen unsere globale Präsenz und lokale Expertise, um in jeder Phase des Investment-Lebenszyklus Einblicke und Lösungen bereitzustellen.

BNY Mellon ist ein globales Investment-Unternehmen, das seine Kunden bei der Verwaltung und Betreuung finanzieller Assets über den gesamten Investment-Lebenszyklus hinweg unterstützt. Ob es um die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen oder Einzelanleger geht - BNY Mellon bietet in mehr als 100 Märkten in 35 Ländern fundierte Services zu Investment und Investment Management. Am 30. September 2013 verwahrte bzw. verwaltete BNY Mellon 27,4 Billionen USD an Vermögenswerten und verwaltete Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Billionen USD. BNY Mellon agiert als zentraler Ansprechpartner für Kunden, die Investitionen schaffen, wahren, verwalten, betreuen, verteilen oder umstrukturieren möchten oder die mit Vermögen handeln. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke der The Bank of New York Mellon Corporation . Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bnymellon.com. Oder folgen Sie uns auf Twitter unter @BNYMellon.

