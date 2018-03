ÖGB-Foglar: Ältere beschäftigen, einstellen, nicht frühestmöglich in Pension drängen

Wirtschaft braucht Bonus-Malus-System - Verbilligung älterer Beschäftigter bringt nichts

Wien (OTS/ÖGB) - "Damit jeder selbst entscheiden kann, wann er in Pension geht, wie IV-Präsident Kapsch vorschlägt, brauchen wir zuerst Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt in die Pension drängen", reagiert ÖGB-Präsident Erich Foglar auf die Vorschläge des IV-Präsidenten nach Pensionskürzungen bei früherem Pensionsantritt und einem Bonus bei späterem Antritt. "Es ist schon zynisch, so etwas zu fordern, gerade an einem Tag, an dem die IT-Tochter einer Bank einen großen Teil ihrer älteren Beschäftigten auf einen Schlag beim AMS angemeldet hat", so Foglar.++++

Die Industrie ist gefordert, ältere Menschen nicht nur weiter zu beschäftigen, sondern auch einzustellen und alternsgerechte Arbeitsplätze anzubieten. "Schon die jungen ArbeitnehmerInnen brauchen entsprechend gestaltete Arbeitsplätze, damit sie gesund älter werden können und auch über das Pensionsalter hinaus arbeitsfähig bleiben", fordert Foglar. Denn wenn die Menschen nicht gesund genug zum Arbeiten sind, dann bringt ein höheres gesetzliches Pensionsalter genau gar nichts. "Im Übrigen hätten wir gerne gewusst, welche Frühpensionsarten Herr Kapsch abschaffen möchte. Denn die meisten sind bereits abgeschafft oder im Auslaufen", so Foglar. "Und wo sollen diese Menschen dann arbeiten, oder wie soll die steigende Arbeitslosigkeit, die das zur Folge hätte, finanziert werden?"

Ältere Beschäftigte billiger machen - das hat nichts gebracht

Die Ansicht Kapschs, dass die Beschäftigung Älterer für die Unternehmer billiger werden müsse, teilt Foglar nicht. Das Argument, Ältere seien zu teuer, hält Foglar für ein vorgeschobenes. "Ich erinnere nur an die Befreiung der Älteren von der Arbeitslosenversicherung. Das hatten wir schon, und es hat nichts geändert." Für die Unternehmer muss es deutlich teurer werden, ältere Beschäftigte auf die Straße zu setzen, fordert Foglar. Unternehmen, die keine oder zu wenig ältere ArbeitnehmerInnen beschäftigen, sollen einen Malus zahlen, Firmen, die überdurchschnittlich viele Ältere beschäftigten und sich um eine alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsplätze kümmern, dafür mit einem Bonus belohnt werden.(fk)

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

Nani Kauer, MA

Tel.: 01 534 44-39261

Mobil: 0664 6145 915

E-Mail: nani.kauer @ oegb.at

www.oegb.at