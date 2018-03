Meinl-Reisinger: "Budgetzahlen lassen neues Sparpaket befürchten"

Laut Wirtschaftsexperten Einsparungen von 20 Milliarden Euro bis 2018 - NEOS fordert konsequente Schritte bei Pensionen

Wien (OTS) - Nachdem SPÖ und ÖVP im Wahlkampf noch eine Entlastung des Mittelstandes versprochen haben, veröffentlichen heute Wirtschaftsexperten von WIFO, IHS und EcoAustria einen Kassasturz des Bundeshaushalts. Wenn ein ausgeglichenes Budget erreicht werden soll, muss die Regierung bis 2018 bis zu 20 Milliarden Euro einsparen. NEOS warnt vor einem neuerlichen Belastungspaket und fordert endlich konsequente Schritte im Bereich der Pensionen.

"Laut Bericht der Pensionskommission letzter Woche müssen allein bis 2016 durch den Bundeshaushalt 5 Milliarden Euro mehr zu den Pensionen zugeschossen werden. Die Pensionszuschüsse nehmen uns jeden Spielraum, um Politik für die nächste Generation zu machen, wenn die Regierung hier nicht rasch Maßnahmen setzt," kritisiert NEOS-Abgeordnete Beate Meinl-Reisinger. "Es geht nicht um Panikmache, sondern um echte Generationengerechtigkeit. Dazu braucht es eine rasche Anhebung des faktischen Pensionsalters, was NUR über einen im System eingebauten Mechanismus der Berücksichtigung der erfreulicherweise immer weiter steigenden Lebenserwartung geht. Darüber hinaus braucht es den konsequenten Abbau von Pensionsprivilegien und einen solidarischen Beitrag zur Generationengerechtigkeit von Personen, die privilegierte Pensionen in Höhe von 5.000 Euro und mehr beziehen. Unsere Konzepte zu enkelfitten Pensionen haben ein Sparpotential von 3,5 Milliarden Euro pro Jahr und würden zudem das Pensionssystem fairer machen".

"Die Koalitionsverhandlungen finden unter strengster Geheimhaltung statt. Daher werden die Bürger_innen erst nach der Bildung der neuen Bundesregierung erfahren, wo gespart werden soll. Bei einer Abgabenquote von 44 % muss jedoch klar sein, dass die Lösung nicht in einer weiteren Belastung des Mittelstandes liegen darf. Was in Deutschland gelungen ist, muss auch hier möglich sein: Eine Senkung der Steuer- und Abgabenquote bis 2020 auf unter 40 %.", so Meinl-Reisinger weiter.

Die NEOS-Mandatarin fordert konkrete Reformen bei Verwaltung und Parteienförderung: "Die Regierung muss endlich den Mut für eine echte Verwaltungsreform aufbringen. Unsere Maßnahmen zur Senkung der Parteienförderung um 75 %, zur Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger und zur Reform von Förderungen und Subventionen ergeben nochmals Einsparungen von bis zu 10 Milliarden Euro. Ein ausgeglichenes Budget muss also nicht auf Kosten des Mittelstandes gehen. Man muss es nur wollen", so Meinl-Reisinger abschließend. Keine Einsparungen soll es in der Zukunft bei Investitionen in Bildung, Forschung und Entwicklung geben.

