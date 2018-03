FPÖ-Kitzmüller: Vorläufiges Ende des Titopartisanenkult an der Universität Klagenfurt?

Wo TITO drauf steht, sind auch die Grünen nicht weit!

Wien (OTS) - Die abscheuliche Zurschaustellung von demokratiefeindlichen TITO Devotionalien an der Universität Klagenfurt scheint sich fürs erste erledigt zu haben, dennoch kein Grund zu verfrühter Freude für alle Opfer des TITO-Höhlenkommunismus. "Es ist sehr erfreulich, dass die Universität Klagenfurt diesen Schandfleck der TITO-Huldigung beseitigt hat und nun den Raum sinnvoll nutzen kann, etwa für die Aufklärung der UDBA Verbrechen in Kärnten, wie zum Beispiel den Mord an dem kroatischen Exilanten Nikola Martinovic am 17. 2. 1975 in Klagenfurt", äußert sich NAbg. Anneliese Kitzmüller.

Dennoch ist es ein Affront gegenüber allen Opfern, gleich welcher Religion oder Ethnie, dass ausgerechnet die stellvertretende Parteiobfrau der Grünen Kärntens, eine gewisse Frau Barbara Maier, als Initiatorin dieser Schandausstellung gilt. "Demokratiefeindliche und kryptokommunistische Ausstellungen haben an den österreichischen Universitäten nichts zu suchen und eignen sich wohl kaum, um der akademischen Jugend die unzähligen Verbrechen der TITO-Barbarei aufzuzeigen", zeigt sich Kitzmüller überzeugt.

Es ist nun an der Zeit, dass nicht nur ÖVP-Landesrat Waldner seinen Hut nimmt, sondern auch die Grün-Politikern Barbara Maier. "In der dadurch gewonnen Freizeit wäre es beiden möglich, sich mit den historischen Tatsachen näher auseinander zu setzten und die TITO-Partisanen als das zu erkennen, was sie zumeist auch waren. Mörder, welche ohne Unterschied nach Religion, Ethnie, Geschlecht oder Alter wahllos Menschen abgeschlachtet haben", Kitzmüller abschließend.

