"Am Punkt" mit Sylvia Saringer - Thema: Traumgage oder Billiglohn - verdienen unsere Politiker genug?

Mittwoch, 6. November 2013, 22.55 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Neues Parlament - neuer Gehaltspoker. Sozialminister Hundstorfers Parole: Um - in Zeiten des Sparzwangs - Volksnähe zu demonstrieren, dürfen Abgeordnete und Regierungsmitglieder nur mit einer geringen Lohnerhöhung rechnen. Darüber können Österreichs Manager nur lachen: mit dieser Bezahlung werden sich die besten Köpfe des Landes niemals den Volksvertreter-Job antun. Traumgage oder Billiglohn - verdienen unsere Politiker genug?

Darüber diskutiert Sylvia Saringer live im Studio mit Werner Kogler (stellv. Klubobmann Die Grünen), mit Georg Vetter (NR-Abgeordneter, Team Stronach), mit Florian Birngruber (Koordinator des Bundesvorstands der KPÖ) sowie mit Hubert Sickinger (Politikwissenschaftler). Als Analysegast ist Karin Strobl von den Regionalmedien Österreich zu Gast.

Bei "Am Punkt" wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Meinungsforschungs-Tool kommt wöchentlich bei der Live-Diskussion zum Einsatz. Diese Woche ist -unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Glauben Sie, dass höhere Gehälter für Politiker auch die Qualität in der Politik steigern würden?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

