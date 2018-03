FPÖ-Kitzmüller: Vertriebenengedenktafel der Sudetendeutschen in Linz erneut geschändet

Erneute Beleidigung der Altösterreicher aus dem Sudetenland

Wien (OTS) - An der Nibelungenbrücke in der Landeshauptstadt Linz erinnert seit ihrer Enthüllung am 15. Juni 1985 eine Gedenktafel an die Ankunft zehntausender aus ihrer Heimat vertriebener Sudetendeutscher - christlicher wie auch jüdischer Religion, die mit dem Überqueren der Donau aus Richtung Urfahr nach einer Zeit des Grauens die Flucht aus ihrer Heimat und dem sowjetisch-stalinistischen Machtbereich hinaus in ein von den Westmächten kontrolliertes Gebiet geschafft hatten. Nun wurde vor wenigen Tagen eine zur Erinnerung angebrachte Tafel erneut geschändet.

"Die Beschmierung dieser Tafel ist ein erneuter Tiefpunkt im Umgang mit dem Andenken der Sudetendeutschen in Oberösterreich", so NAbg. Anneliese Kitzmüller. Die Beschmierung der Gedenktafel mag sich wieder beseitigen lassen, der Imageschaden des Landes Oberösterreich wie auch der Stadt Linz bleibt allerdings bestehen. Gerade die Sudetendeutschen haben nach Flucht und Vertreibung in Oberösterreich angekommen, fleißig am Aufbau der neuen Heimat mitgewirkt und sich innerhalb kürzester Zeit vollkommen integriert.

"Gerade wir Oberösterreicher sind den Sudetendeutschen zu Dank verpflichtet und müssen uns quer über alle Parteigrenzen für eine lückenlose Aufklärung dieser abscheulichen Tat einsetzten", sagt Kitzmüller."Weiters werden wir als FPÖ der andauernden Schändung des Andenkens aller Vertriebenen nicht tatenlos zusehen, sondern uns vermehrt um die Anliegen der Vertriebenen einsetzen - auch lade ich die Vertriebenensprecher aller anderen Parteien ein, gemeinsam für das Wohl der Vertriebenen zu wirken."

