NÖAAB-Ebner: Rot-Blaue Mehrheit in AKNÖ beschließt 420.000 Euro Werbedeal

Nur Kopfverbot kann nächste SPÖ-Inseratenaffäre verhindern

St. Pölten (OTS/nab) - "In der heutigen AKNÖ-Vorstandssitzung wurde mit rot-blauer Mehrheit ein rund 420.000 Euro teurer Werbedeal abgeschlossen. Darunter Großflächen-Plakate, seitenweise Inserate, Postwürfe und Internetwerbung - und das allein für die nächsten drei Monate. Für diesen Zeitraum kostet dieser Deal 24.000 Arbeitnehmern ihren Pflicht-Mitgliedsbeitrag. Die Notwendigkeit von Öffentlichkeitsarbeit und Inseraten steht außer Zweifel, es kommt aber auf den Inhalt an. Deswegen wurde für Mitglieder der Bundes- und Landesregierung ein Kopfverbot im Rahmen des Medientransparenzgesetzes beschlossen. Wir fordern deshalb, dass die Regelungen der Bundes- und Landesregierung auch in der Arbeiterkammer übernommen werden. Was für Bundeskanzler oder Landeshauptmänner gilt, nämlich kein öffentliches Geld für persönliche Werbung, muss auch für einen NÖ Arbeiterkammerpräsidenten gelten. Sollte dieses Budget für Werbung mit dem zukünftigen AKNÖ-Präsidenten Wieser verwendet werden, droht der SPÖ die nächste Inseratenaffäre. Zumal die Vereinnahmung von eigenen Medien bereits voll angelaufen ist. Allein in der letzten AKNÖ/ÖGB Zeitung "Standpunkt" ist auf 8 Seiten Markus Wieser 9 Mal abgebildet", reagiert NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner auf einen heute gefällten Rot-Blauen-Mehrheitsbeschluss im AKNÖ-Vorstand.

