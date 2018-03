re.comm 13 - Das Speakerboard ist komplett!

Europäisches Immobiliengipfeltreffen vervollständigt die Liste der internationalen Vortragenden

Wien (OTS) - Von 20. bis 22. November wird bereits die zweite re.comm - Österreichs internationales Immobiliengipfeltreffen - in Kitzbühel stattfinden. Thematisch ist der Kongress bewusst nicht immobilienspezifisch - schließlich existiert auch die Immobilienbranche nicht im gesellschaftlichen und politischen Vakuum.

"Ich glaube, dass gerade nach interdisziplinären Konzepten und Ansätzen mehr Bedarf besteht denn je. Wir leben in einer sehr komplexen Zeit - alles ist bestimmt von Fortschritt und Vernetzung. Gleichzeitig erleben wir aber in Beruf und Ausbildung eine immer stärkere Spezialisierung, in der der Blick für große Zusammenhänge leicht verloren geht.", gibt sich Veranstalter Reinhard Einwaller, Geschäftsführer der Werbeagentur epmedia, überzeugt: "Die re.comm leistet einen Beitrag dazu, diese Zusammenhänge stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Denn effizientes und zukunftsorientiertes Management braucht nicht nur fachliches Know-how, sondern einen umfassenden Überblick und ein kreatives Verständnis der heutigen Zeit."

13 internationale Speaker aus den verschiedensten Spezialgebieten werden daher rund 150 Top-Managern der europäischen Immobilienbranche an drei Kongresstagen neue Impulse geben. Die Themen teilen sich in vier ganz unterschiedliche Schwerpunkte von gesellschaftlicher Relevanz auf:

Wirtschaft

Johann Füller beschäftigt sich mit innovativem Konsumentenverhalten in Online-Communities und dem darin schlummernden Potenzial für Produktentwicklung.

David Bosshart durchleuchtet die Komplexität der Wirtschaftssysteme und die Veränderungen des menschlichen Verhaltens in globalen Märkten.

Magnus Lindkvist ist ein schwedischer Zukunftsforscher und Redner im Bereich Unternehmensintelligenz und Trends.

Tomás Sedlácek nähert sich wirtschaftlichen Problemen und Phänomenen von einer historisch geisteswissenschaftlichen Perspektive.

Wissenschaft

David Weinberger ist ein Internetphilosoph, der sich mit dem Einfluss des World Wide Web auf zwischenmenschliche Beziehungen beschäftigt.

David Eagleman hat das interdisziplinäre Gebiet Neurolaw begründet und rückt den Einfluss der modernen Medizin auf die Rechtsprechung in den Fokus.

Dickson D. Despommier ist der Vater des "Vertical Farming" - einem landwirtschaftlichen Konzept, das die Großstadt nutzt.

Baroness Susan Greenfield wird eine Führung durch das menschliche Gehirn, seine Eigenarten, seine Fähigkeiten und seine Tücken leiten.

Ethik & Compliance

Rudolf Klausnitzer beschreibt, wie mittels komplexer Analysen der Daten, die von Menschen tagtäglich erzeugt werden, unser Leben vorhersagbar wird.

Frank Schirrmacher wird sich mit den unterschiedlichsten Fragen zu Demographie, Wertewandel und Zukunft der Medien beschäftigen.

Erneuerbare Energien & Globalisierung

Michael Pawlyn erreichte Bekanntheit durch das "Eden Project" und ist ein überzeugter Verfechter - und Anwender - von Biomimikry.

Donald Robert Sadoway erklärt, welche Rolle Batterien für die Durchsetzung der erneuerbaren Energien haben und wie der wissenschaftliche Stand ist.

Und schließlich wird Olympiasieger Toni Innauer als Motivationsexperte die Teilnehmer der re.comm 13 an seinem reichen Erfahrungsschatz teilhaben lassen.

Konzipiert als Gipfeltreffen der Top-Player richtet sich die Veranstaltung an Entscheidungsträger der Immobilienwirtschaft und ist ausschließlich auf Einladung hin möglich, die Teilnehmerzahl ist streng begrenzt.

