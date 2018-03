FPÖ: Strache: Bedauerliche Entscheidung des VfGH zu Fiskalpakt

Wien (OTS) - Unverständlich findet FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache die heutige Zurückweisung der Klage gegen den EU-Fiskalpakt durch den Verfassungsgerichtshof. Der Fiskalpakt sei ein klarer Eingriff in die österreichische Budgethoheit und hätte ebenso wie der ESM einer Volksabstimmung unterzogen werden müssen. Es sei daher umso bedauerlicher, dass der VfGH nicht einmal eine Zweidrittel-Mehrheit im Nationalrat für notwendig erachte.

Die durch den Fiskalpakt erfolgte Aufgabe der Budgethoheit sei ein derart wesentlicher Einschnitt in die Souveränität eines Landes, dass eine Volksabstimmung durchgeführt werden müsse, betonte Strache. Die FPÖ wolle nicht, dass Österreich seine Souveränität aufgebe und in den "Vereinigten Staaten von Europa" untergehe. "Wir wollen unsere Freiheit und Unabhängigkeit bewahren", so Strache. Die Freiheitlichen würden nicht davon ablassen, die österreichische Bevölkerung über diesen Ausverkauf ihrer Rechte zu informieren. Auch im kommenden EU-Wahlkampf werde dieses Thema eine bedeutende Rolle spielen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at