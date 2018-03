Siemens setzt auf SupplyOn für die konzernweite Optimierung von Lieferantenprozessen / SupplyOn ist Preferred Vendor der Siemens AG für den elektronischen Informationsfluss im Beschaffungsprozess

Hallbergmoos (ots) - Die Siemens AG hat sich für die Kollaborationsplattform SupplyOn entschieden, um die elektronische Abwicklung von Beschaffungsprozessen konzernweit zu forcieren und die Zusammenarbeit mit mehreren Tausend Lieferanten durch die zügige Beseitigung von Medienbrüchen zu optimieren. Die Entscheidung wurde im Rahmen des "Electronic Supplier Integration Project" (ESIP) getroffen, das zum Ziel hatte, einen Lösungs-Partner für die konzernweite elektronische Kommunikation mit Lieferanten zu identifizieren.

"Siemens verspricht sich von der durchgängigen Nutzung der zentralen Branchen-Plattform SupplyOn eine erhebliche Beschleunigung bei der Eliminierung von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten in der operativen Beschaffung sowohl von direktem als auch von indirektem Material", so der Projektleiter Wolfgang Böhme, Corporate Supply Chain Management der Siemens AG über die Entscheidung für SupplyOn. "Kollaborationsprozesse mit Lieferanten sollen effizienter, sicherer und nachvollziehbarer werden."

"Neben dem klassischen Procure-to-pay-Prozess, zum Teil in Verbindung mit dem elektronischen Austausch von relevanten Dokumenten, erwarten wir zusätzliche Verbesserungen durch die Einführung von VMI-Prozessen (Vendor Managed Inventory) über SupplyOn," so Horst Erdel, projektverantwortlich für den Energy Sector, welcher die Entscheidung für SupplyOn maßgeblich unterstützt.

Nach Abschluss diverser Pilotprojekte kommen die Lösungen von SupplyOn in weiteren Geschäftseinheiten bei Siemens zum Einsatz. Ferner sollen in einem weiteren Ausbau auch Speditionen für den Transportmanagementprozess über SupplyOn angebunden werden - mit dem Ziel, den Prozess mit der Materialbedarfsplanung zu integrieren und zu optimieren.

Über SupplyOn

SupplyOn - die führende Plattform für unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in der Fertigungsindustrie - ermöglicht die transparente, zuverlässige und kosteneffiziente Abwicklung von Geschäftsprozessen mit Partnern und Lieferanten in den Bereichen Einkauf, Logistik, Qualitäts- und Transportmanagement. Rund 11.000 Unternehmen aus 70 Ländern nutzen das globale Unternehmensnetzwerk von SupplyOn, darunter namhafte Industrieunternehmen wie Airbus, Astrium, BMW Group, BorgWarner, Bosch, Continental, DEUTZ, Eurocopter, ITT, Kautex Textron, Liebherr, Safran, Schaeffler, Schindler, Thales, Yazaki und ZF. Die SupplyOn AG mit Sitz in Hallbergmoos bei München erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 31 Millionen Euro.

Rückfragen & Kontakt:

SupplyOn AG

Cornelia Staib

Head of Communications

Ludwigstraße 49

D-85399 Hallbergmoos

Tel.: +49 (8 11) 9 99 97-2 90

Fax: +49 (8 11) 9 99 97-1 10

Cornelia.Staib @ SupplyOn.com

www.SupplyOn.com