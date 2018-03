Herbstzeit ist Saunazeit ? in diesen Hotels schwitzt es sich am besten

Nürnberg (ots) - Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, startet die Saunasaison. Das Schwitzbad gilt nicht nur als gesund und vorbeugend, Saunen wirkt auch entspannend und lässt den Alltag für einige Stunden vergessen. Das internationale Buchungsportal hotel.info zeigt anhand der Bewertungen seiner über 6 Mio. Buchungskunden die bestbewerteten Hotels mit Saunakomfort ? sei es für ein Wellness-Wochenende oder um während einer stressigen Geschäftsreise einfach mal den Kopf frei zu bekommen.

hotel.info-Top 10 Hotels mit Saunakomfort in Österreich

Platz Hotel Ort Bundesland Sterne Gesamtnote (Bestwert: 10,0) 1. Grandhotel Lienz T 5 9,6 Lienz 2. Hotel Sacher Wien Wien W 5,5 9,5 3. Seebrunn Henndorf living hotel am Wallersee S 4 9,4 4. Hotel & Gasthof Steinerwirt Lofer S 4 9,3 5. Schloss Prielau Zell am See S 4 9,3 6. Hotel Schloss Mönchstein Salzburg S 5,5 9,2 7. Hotel Apartment Kleißl Oberperfuss S 4 9,2 8. Hotel Princess Bergfrieden Seefeld T 4 9,2 9. Gartenhotel Rosenhof bei Kitzbühel Oberndorf in Tirol T 3 9,2 10. Privatzimmer Feiken Wesenufer OÖ 2,5 9,1

Das Grandhotel Lienz [ http://www.hotel.info/de/grandhotel-lienz/hotel-258350 ] erreicht mit einer Gesamtnote von 9,6 die Spitzenposition bei der Bewertung österreichischer Hotels mit Saunakomfort. Eingebettet in einem fantastischen Bergpanorama lädt das einzige 5-Sterne-Hotel Osttirols in dem 1.400 m? großen Wellnessbereich mit Saunen und Dampfbädern zum Entspannen ein. Wohlfühlen wird auch im Hotel Sacher Wien [ http://www.hotel.info/de/hotel-sacher-wien/hotel-83594 ] (Gesamtnote: 9,5) großgeschrieben, das Wellness mit Tradition, Luxus, Stil und Wiener Charme bietet.

Das Seebrunn living hotel [ http://www.hotel.info/de/seebrunn-living-hotel/hotel-306166 ] mit 9,4 Punkten präsentiert sich sehr modern und individuell. Die Relaxzone mit Sauna und Dampfbad bietet Entspannung pur.

