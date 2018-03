Drei Jahre FESCH': Der FESCH'MARKT #7 zeigt über 180 Jungdesigner und -künstler und feiert seinen dritten Geburtstag.

Wiens Messe und Marktfestival für junge Kunst und Design bespielt drei Tage lang die Schauplätze Ottakringer Brauerei, Atelier Peph und Ragnarhof.

Wien (OTS) - Von 15.-17. November präsentiert der FESCH'MARKT über 180 Aussteller aus Mode, Produktdesign, Kunst, Kids und Food in der gesamten Ottakringer Brauerei. Erstmals kann man am Freitag beim FESCH'Late Night Shopping bis 22:00 einkaufen.

Passend zur Saison genießt man bei Punsch'n'Music gleichnamiges im Außenbereich. Am Hopfenboden finden täglich Boesner-Live-Paintings von Graffiti-Artist Frau Isa, Tattoo-Künstlerin Carola Deutsch und der kostenlose Cyanotypie-Workshop statt. Der Vorplatz erfreut Vintage-Fans mit dem ersten Style-Flohmarkt. Die FESCH'direction führt weiter in das Atelier Peph, wo die Kleidertauschbörse am Sonntag lockt - mit Spendenmöglichkeit für Ute Bock. Das Jubiläum wird mit Musik-Schwerpunkt in der FESCH'dependance Ragnarhof gefeiert - mit Vinyl-Flohmarkt, DJ- & Visual-Tutorials (nur mit Anmeldung), der Fotoausstellung >I love you but I've chosen Rock'n'Roll< von Hombauer und Marlovics, in Begleitung von Jahson the Scientist live. Den Höhepunkt bildet die FÊTE'FESCH.

