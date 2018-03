Kadenbach: Rechnungshof-Kontrolle ernst nehmen!

SPÖ-Europaabgeordnete: Bestmöglicher und effizienter Einsatz der Mittel

Wien (OTS/SK) - Der EU-Rechnungshofbericht für das Jahr 2012 wurde heute Vormittag im Haushaltskontrollausschuss des EU-Parlaments vorgestellt und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz übergeben. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Haushaltskontrollausschuss, betont dazu: "Der Anstieg der vom Rechnungshof festgestellten Fehlerquote von 3,9 auf aktuell 4,8 Prozent des EU-Haushalts ist sehr ernst zu nehmen. Die Mittel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind gerade in Zeiten knapper Kassen besonders effizient und transparent einzusetzen." Kontrolle sei daher besonders wichtig, um mit den Budgetmitteln den europäischen Mehrwert gewährleisten zu können. "Maßnahmen im Umweltbereich oder für eine nachhaltige Landwirtschaft bringen nachweisbar positive Veränderungen. Die Ankurbelung der Wirtschaft in benachteiligten Gebieten dank EU-Fördermittel schafft Kaufkraft, fördert damit die Nachfrage und trägt so auch zur Beschäftigung in Österreich bei", so Kadenbach Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Kadenbach stellt klar, dass fehlerhaft bezogene Finanzmittel zurückbezahlt werden müssen und die EU-Kontrollmechanismen vorbildhaft seien. "Außerdem ist nicht jeder Fehler sofort ein Betrug. Rund 1,4 Prozent stellen schwerwiegende Fehler bei der Vergabe öffentlicher Aufträge dar. Sehr häufig werden aber gesetzte Ziele nicht erreicht oder Formalfehler begangen, auch diese Bereiche fließen beim Rechnungshof in die Fehlerquote ein. Eine Vereinfachung der Bürokratie würde daher auch die Fehlerquote reduzieren sowie kleineren ProjektwerberInnen den Zugang zu EU-Förderungen erleichtern", so die SPÖ-Europaabgeordnete. (Schluss) sc/mp

