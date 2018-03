Kogler zu EU-Fiskalpakt: Kein Zeichen höchstgerichtlicher Entscheidungsfreude

Grüne: Verfassungsgericht in Wien drückt sich um inhaltlichen Klagspunkt

Wien (OTS) - In einer ersten Reaktion auf die heute veröffentlichte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in Wien gegen die Fiskalpaktklage von einem Drittel der Abgeordneten, stellt Werner Kogler, stellvertretender Klubobmann und Europasprecher der Grünen, fest: "Selbstverständlich sind Höchstgerichtentscheidungen zu akzeptieren, gleichzeitig halten wir aber fest: Die heutige Nichtzulassung und Zurückweisung zentraler Punkte der Fiskalpaktklage, die auf Initiative der Grünen vor eineinhalb Jahren eingebracht wurde, ist kein Zeichen für höchstgerichtliche Entscheidungsfreude. Denn der VfGH drückt sich um eine Entscheidung in der Sache selbst und übergeht damit den inhaltlichen Kern der Argumente von mehr als einem Drittel der Abgeordneten."

Weiters findet Kogler bedauerlich: "dass diese Entscheidung in nichtöffentlicher Sitzung erfolgt ist. Sonst wäre nämlich klar geworden, wie der Richtersenat des Verfassungsgerichtes sich mehr an Formalfragen als am Kern der Einwendungen abgearbeitet hat. Im Übrigen zeigt sich einmal mehr, dass die bundesdeutschen Bestimmungen mehr Transparenz für die Entscheidungen und Entscheidungsabläufe für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorsehen. Karlsruhe würde mit einer Klage der gesamten Bundestagsopposition anders umgehen müssen als das Wiener Höchstgericht."

