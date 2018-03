FP-Günther: Ganztagssschule darf nicht in Zwangstagsschule münden

Wahlfreiheit muss erhalten bleiben

Wien (OTS) - "Ganztagsschulen sind für viele Eltern, Kinder und Lehrer mit Sicherheit ebenso richtig, wichtig und notwendig wie Halbtagsschulen für viele Eltern, Kinder und Lehrer", betont der Wiener FPÖ-Stadtschulratsvizepräsident Dr. Helmut Günther im Zusammenhang mit den laufenden Regierungsverhandlungen von SPÖ und ÖVP auch zum Thema Bildung. Die Wahlfreiheit muss daher bei aller Begeisterung für den Ausbau von ganztägigen Angeboten durch den Erhalt von einer ausreichenden Anzahl von Halbtagsschulen in allen Bereichen Wiens sichergestellt werden. Zudem müssen Eltern, Lehrer und Kinder in die Entscheidungsfindung bei einem geplanten Wechsel von Halb- auf Ganztagsschulen an den betreffenden Standorten miteinbezogen werden. (Schluss)otni

