"Nichtarische" Christen: Auch früh Konvertierte wurden deportiert

Wiener Diözesanarchivarin Fenzl bei "Mechaye Hametim"-Veranstaltung über christlichen Antijudaismus: Ein Einsatz wie der Kardinal Innitzers für Personen wie etwa die 1941 deportierte Lotte Fuchs war "leider die Ausnahme"

Wien, 05.11.13 (KAP) Auch lange vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten zum Katholizismus konvertierte Jüdinnen und Juden wurden Opfer des NS-Rassenwahns. Darauf wies die Kirchenhistorikerin und Leiterin des Wiener Diözesanarchivs, Annemarie Fenzl, am Montagabend im Rahmen der Bedenkwoche "Mechaye Hametim - Der die Toten auferweckt" anhand der Lebensgeschichte einer Betroffenen, Lotte Fuchs, hin.

Im Unterschied zu vielen Juden, die sich erst im "Anschlussjahr" 1938 im Irrglauben, so der NS-Verfolgung zu entgehen, taufen ließen, war Lotte Fuchs schon kurz nach ihrer Geburt Kirchenmitglied geworden. Die glühende Katholikin arbeitete bis zu ihrer Deportation in der "Hilfsstelle für nichtarische Katholiken" unter Kardinal Theodor Innitzer, so Fenzl. Trotz Innitzers Bemühungen konnte er Fuchs nicht vor der Deportation 1941 nach Theresienstadt und anschließenden Ermordung retten.

"Das Wachsen des Antisemitismus in der Ersten Republik und die Rolle der katholischen Kirche" war Thema der Veranstaltung im Kardinal-König-Archiv des Erzbischöflichen Palais in Wien, bei der neben Annemarie Fenzl auch der katholische Publizist Hubert Gaisbauer referierte. Das Archiv liegt in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen "Hilfsstelle", die im Dezember 1940 von Kardinal Innitzer gegründet wurde.

Fenzl beleuchtete ungeschönt die Hintergründe der auch unter Katholiken vorherrschenden antijüdischen Haltung in der Zwischenkriegszeit. Erst das Zweite Vatikanische Konzil revidierte die davor weit verbreitete Ansicht, wonach "die Juden" als Christusmörder zu betrachten seien, erinnerte die Historikerin. Eine Rolle habe auch der vom jüdischen Großbürgertum geprägte Liberalismus gespielt, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts seinen Höhepunkt erlebte und antijüdische Ressentiments schürte.

Eigene "Judenbänke" angedacht

So wie Innitzer für Lotte Fuchs hätten sich nicht viele katholische Verantwortungsträger der damaligen Zeit für nichtarische Katholiken eingesetzt, erinnerte Fenzl. Auf der großdeutschen Bischofskonferenz von 1941 sei beispielsweise darüber beraten worden, wie mit dieser Gruppe während der Messe zu verfahren sei.

Die Errichtung eigener "Judenbänke" in den einzelnen Kirchen war dabei eine ernsthaft diskutierte Option, so Fenzl. Mit diesem Vorgehen habe die katholische Kirche einiges an Schuld auf sich geladen. Die Kirche habe sich schlicht nicht genug für ihre konvertierten Mitglieder eingesetzt, kritisierte die Diözesanarchivarin.

