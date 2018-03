Jungbauern: Sinnlose Bodenverbauung zerstört die Zukunft der jungen Landwirtschaft

Hochkarätige Besetzung bei Jungbauern-Regionalkonferenz in der LFS Schlierbach

Wien (OTS) - 20 ha an wertvoller landwirtschaftlicher Nutzfläche gehen Tag für Tag irreversibel verloren. In den letzten 60 Jahren wurden rund 300.000 ha Böden versiegelt - das entspricht mehr als der Größe der Ackerfläche Oberösterreichs. Diese Zahlen waren Grund genug für die Österreichische Jungbauernschaft - Bauernbund Jugend, gemeinsam mit den Landesorganisationen aus Oberösterreich, der Steiermark und Kärnten zu einer hochkarätigen Diskussion unter dem Titel "Gehen uns bald die Ackerflächen aus?" in die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Schlierbach, OÖ, zu laden. Die verschiedenen Sichtweisen zu diesem aktuellen Thema erläuterten neben Markus Brandmayr, Bundesobmann-Stellvertreter der Jungbauern, die geladenen Referenten Kurt Weinberger, Generaldirektor der Österreichischen Hagelversicherung, und Tarek Leitner, "Zeit im Bild"-Anchorman und Autor des Buches "Die Verschandelung Österreichs".

Wie akut ist diese Problematik wirklich? Wie schauen die Prognosen bis zum Jahr 2050 aus? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus? Und wie kann man gegensteuern? Der Tenor der Diskutanten und des Publikums: Das Thema Bodenverbauung ist aktueller denn je, da mit der rasch wachsenden Weltbevölkerung ein stark steigender Lebensmittelbedarf einhergeht. Und dieser nur mit ausreichend vorhandenen Produktionsflächen gedeckt werden kann.

Jungbauern erwarten sich einschneidende Maßnahmen

Mit den anwesenden Jungbauern-Mitgliedern diskutierte unter anderem Bundesobmann-Stellvertreter Brandmayr. Er betonte in seinen Grußworten vor den knapp 100 anwesenden Jungbauern, dass gerade für junge Landwirte die zunehmende Verbauung und die damit einhergehende Flächenkonkurrenz mit Berufskollegen immer problematischer wird. "Es gibt viele junge Menschen, die gerne ihren Betrieb ausbauen und erweitern möchten. Das können sie aber meist nur mit einer Ausweitung ihrer Flächenausstattung. Je mehr Feldstücke für die Produktion verloren gehen, umso weniger Rohstoffe können in der Folge erzeugt werden", so Brandmayr.

Lebensmittelversorgung wird gefährdet

Er hob in seinem Statement die Wichtigkeit von rasch umzusetzenden Maßnahmen hervor, "diese sind entscheidend für eine stabile Versorgung der Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln. Wenn diese nicht bald getroffen werden, sehen wir uns in ein paar Jahrzehnten mit steigenden Lebensmittelimporten konfrontiert, um den inländischen Bedarf decken zu können." Er berichtete weiters, dass am 05.12. im Rahmen des alljährlichen "Tag der jungen Landwirtschaft" eine eigene Broschüre zu diesem Thema präsentiert wird. Mit dieser will man in Schulen und auch unter den eigenen Mitgliedern verstärkt auf diese Problematik aufmerksam machen.

Groß war natürlich auch das Interesse rund um die beiden Referenten Tarek Leitner und Kurt Weinberger. Beide stimmten in ihren Ausführungen zwar überein, dass die Bodenverbauung eine der großen Fehlentwicklungen in der Gegenwart darstellt, brachten jedoch ganz unterschiedliche Herangehensweisen zum Ausdruck. Während Zeit im Bild-Moderator Leitner nicht nur den Flächenfraß an sich, sondern auch die falsche Bebauungsweise und die unzähligen Werbetafeln anprangerte - also das Ergebnis der Verbauung -, schilderte Weinberger die sich daraus ergebenden Folgen wie Lebensmittelknappheit und die vielen Bauernhöfe, die dadurch verschwinden.

Beide sind der Meinung, dass einer der wichtigsten Lösungsansätze die Verlagerung der Raumordnungskompetenz auf eine überregionale Ebene sei, denn "damit würde man den Bürgermeistern den großen Druck bezüglich Umwidmung von Flächen für Wohn- und Gewerbezwecke nehmen". Sie appellierten in der abschließenden, umfangreichen Diskussion an die zukünftige Bundesregierung, das Thema Bodenverbauung als eines der Zukunftsprojekte einzustufen, denn "wer die Böden verbaut, zerstört auch die Zukunft der jungen Landwirtschaft".

