Haus des Meeres: Erinnern im Innern

Erweiterte Ausstellung im Flakturm eröffnet - "Geschichte so spannend wie Haie beobachten"

Wien (OTS) - "Kinder und vor allem Jugendliche wollen wissen, was ein Flakturm ist. Und im Haus des Meeres kann man es ihnen am anschaulichsten zeigen. Hier ist nicht nur Zoologie auf höchstem Niveau zu erfahren, sondern auch Geschichte so spannend wie Haie zu beobachten", sagte Susanne Brandsteidl, Amtsführende Stadtschulratspräsidentin, bei der heutigen Eröffnung im Flakturmmuseum. Die erweiterte Ausstellung "Erinnern im Innern" beleuchtet mit der Funktion des Flakturms im Zweiten Weltkrieg eines der dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte.

Für Militärhistoriker und Museumskurator Marcello La Speranza hat der Flakturm nun seinen zeithistorischen Platz in der Wiener Stadtgeschichte gefunden. Er wies darauf hin, dass "alle Exponate im Schutt des Flakturms gefunden oder aus der Umgebung zusammengetragen wurden". Schon der Zugang zur Ausstellung ist mit Exponaten ausgestattet, das kleine Museum selbst ist im ehemaligen Kommandoraum des sogenannten Hochbunkers untergebracht.

Erinnern 70 Jahre nach Baubeginn

Auf den Tag genau vor 70 Jahren, am 5.11.1943, haben Zwangsarbeiter mit dem Bau des Flakturms im Esterházypark begonnen. Bei der heutigen Eröffnung erinnerten sich ZeitzeugInnen an die damalige Geschehnisse, als Flugzeuge mit Entfernungsmessgeräten erfasst und vom Geschützturm der Stiftskaserne aus abgeschossen wurden. Im Museum geben Wochenschauberichte und Radiotonaufnahmen Zeugnis von der militärischen Funktion.

"Weihnachten im Krieg"

Wechselnde Sonderausstellungen sollen auch mehrmalige Besuche spannend machen. Derzeit ist "Weihnachten im Krieg 1939-1945" zu sehen. Ergänzend zum Flakmuseum im 10. Stock sind im Bereich der Nebenstiege vom 1. bis zum 3. Stock Wandtafeln mit Erklärungen und historischem Bildmaterial angebracht. Zusammengestellt wurden die Exponate "in enger Zusammenarbeit mit dem Entminungsdienst des Bundeskriminalamts", die "gewissenhaft alle historischen Fundstücke entschärft haben", wie La Speranza versicherte. So liegt eine Wurfgranate in der Vitrine neben Emblemen von Uniformen, eine US-Fliegerbombe hängt von der Decke - vor allem aber betrachtet werden können technische Gerätschaften der Luftraumüberwachung.

Abwehr- und Schutzbauten Flaktürme

Die sechs Wiener Flaktürme aus Stahlbeton wurden in drei Paaren als Verteidigungsdreieck im Augarten, Arenbergpark und Esterházypark geplant, halbwegs in dessen Mitte befindet sich der Stephansdom. Seit 1956 beherbergt der Flakturm im Esterházypark mit dem "Haus des Meeres" das erste Seewasseraquarium Österreichs und ist damit der einzige voll ausgebaute Hochbunker.

Ab 6. November, täglich um 11 und um 16 Uhr, sind Führungen durch die Ausstellung "Erinnern im Innern" möglich. Weitere Informationen:

Haus des Meeres, 6., Esterházypark, www.haus-des-meeres.at (Schluss) heb

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081