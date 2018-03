FP-Nepp: SP-Oxonitsch prolongiert Wiener Bildungsmisere

Containerklassen, Risikoschüler-Rekord und Lehrermangel

Wien (OTS) - "Wer sogar bei Schwimmbeckensanierungen und Spielplatzerrichtungen versagt wie SPÖ-Stadtrat Oxonitsch, sollte tunlichst nicht für die Bildung unserer Kinder zuständig sein", meint der Wiener FPÖ-Bildungs- und Jugendsprecher LAbg. Dominik Nepp. Leider ist dies in Wien der Fall, so dass tausende Kinder und Jugendliche auch im heurigen Winter wieder in Containerklassen frieren müssen. Die fehlenden 1.000 Lehrer in Wien gehen ebenfalls auf die Kappen des überforderten Stadthallen-Stadtrats und seiner "kongenialen" Genossin Präsident im Wiener Stadtschulrat.

Zudem haben in der vierten Schulstufe alarmierende 18,6% der Wiener Schüler arge Probleme mit dem Lesen, in der achten sind es sogar 22,4%. Diese burundiverdächtigen Werte gehen auf die Weigerung der SPÖ zurück, die jahrelange FPÖ-Forderung ""Erst Deutsch - dann Schule" auch tatsächlich mit Leben zu erfüllen. "Bürgermeister Häupl würde Eltern und Schülern in Wien einen großen Gefallen tun, wenn er seinem Schützling und Bezirksgenossen das redlich verdient Misstrauen aussprechen und ihm mit dem burnoutprophylaktischen Büroleiterposten bei Josef Cap im Renner-Institut betrauen würde", meint Nepp. (Schluss)pe/pi

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747