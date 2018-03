AKS zur Koalitionsverhandlung: Wer das Bildungssystem reformieren will, muss die Probleme an der Wurzel packen!

Regierung muss sich sozialer Selektion und Mitbestimmung von Schülerinnen und Schüler annehmen

Wien (OTS) - Die Untergruppe "Bildung" zu den Koalitionsverhandlungen tagt morgen zum 2. Mal und das Ergebnis der 1. Sitzung, dass es vermehrt Sprachförderung schon vor Schuleintritt geben soll, ist sehr erfreulich. Doch das reicht bei weitem nicht. "Politische Bildung als eigenständiges Unterrichtsfach, die Direktwahl der Landes- und Bundesschüler_innenvertretung durch alle Schülerinnen und Schüler und die ganztägige Gesamtschule dürfen auf keinen Fall im neuen Regierungsprogramm fehlen! Wer das Bildungssystem in seiner jetzigen Form reformieren will, muss die Probleme an der Wurzel packen. Die fehlende Chancengleichheit muss endlich ausgemerzt und die Schule vorrangig zu einem Raum werden, in dem Schüler_innen sich wohlfühlen, mitbestimmen können und das Lernen wieder Spaß macht", sagt AKS Bundesvorsitzende Claudia Satler zur Bildungsdebatte. ****

Themen wie die Mitbestimmung der Schüler_innen am Unterricht und die Auseinandersetzung mit politischer Bildung kommen immer noch viel zu kurz. Um dem entgegenzuwirken, fordert die Aktion kritischer Schüler_innen schon seit Jahren ein eigenständiges Unterrichtsfach "Politische Bildung", sowie die Einführung der Direktwahl der Landes - und Bundesschüler_innenvertretung. "Die Direktwahl muss natürlich auch Bestandteil des Lehrplans für das Fach "Politische Bildung" sein, in dem vorrangig auf die Vermittlung von Demokratieverständnis eingegangen werden muss. Und wie ginge das besser, als das Vertretungssystem der Schüler_innen zu erklären und darin auch zu partizipieren", erklärt die Schüler_innenvertreterin.

Zu dem zwingt das differenzierte Schulsystem Österreichs Schülerinnen und Schüler im Alter von 9 Jahren unter enormen Druck zu lernen und dann eine Entscheidungen zu treffen, die den weiteren Bildungsweg enorm beeinflusst. "Zu diesem Zeitpunkt Kinder in bessere und weniger gute Schüler_innen einzuteilen auf Grund von Noten, die meist kaum bis gar nichts über deren Können aussagen, ist ein vollkommen verquerer Ansatz. Jungen Menschen muss von Anfang an die Möglichkeit geboten werden, ihre Stärken auszu - und ihre Schwächen abzubauen und zwar in einem Klassenklima, in dem nicht ab einem bestimmten Alter in gut oder schlecht selektiert wird," so die Bundesvorsitzende weiter. Schüler_innen müssen individuell gefördert werden, was nur eine ganztägige Gesamtschule der 6 - 14 Jährigen mit einem Team-Teaching System ermöglicht.

