Neuer Leiter der Abteilungen Staatsbürgerschaft und Wahlen und Personenstandsangelegenheiten

In heutiger Sitzung der NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS/NLK) - HR Mag. Peter Anerinhof wurde in der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung zum neuen Leiter der Abteilungen Staatsbürgerschaft und Wahlen (IVW2) und Personenstandsangelegenheiten (IVW6) des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt. Er folgt in dieser Funktion auf HR Mag. Hanspeter Beier, der diese Tätigkeit seit 1997 ausübte und mit Wirksamkeit vom 30. November in den Ruhestand treten wird.

Anerinhof wurde im Jahr 1964 geboren. 1987 trat er als Gendarmeriebediensteter in den Bundesdienst ein. In den Jahren 1991 bis 1996 absolvierte er ein rechtswissenschaftliches Studium, von 1997 bis 2004 arbeitete er in der Sicherheitsdirektion für Niederösterreich in der fremdenpolizeilichen Abteilung, 1998 wurde er mit der Leitung der fremdenpolizeilichen Abteilung und der Leitung der verwaltungspolizeilichen Abteilung betraut. Im Jahr 2005 erfolgte die Aufnahme beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Staatsbürgerschaft und Wahlen. Mit Dezember 2010 wurde er zum Leiter-Stellvertreter der Abteilung Staatsbürgerschaft und Wahlen bestellt, mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 2013 erfolgte nun die Bestellung zum Leiter der Abteilungen Staatsbürgerschaft und Wahlen und Personenstandsangelegenheiten.

