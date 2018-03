Kogler zu IWF-Bericht: Große Vermögen statt kleine Sparer in die Pflicht nehmen

Grüne: In Zukunft strenges Bankenabwicklungsrecht statt Steuerzahler und Sparer verunsichern

Wien (OTS) - "Wenn der Internationale Währungsfonds IWF eine an sich vernünftige Idee aufbringen wollte, dann ist die Umsetzung vollkommen falsch aufgesetzt. Wenn über eine Sondersteuer ein einmaliger Beitrag organisiert werden soll, um einen Beitrag für die Kosten der Finanzkrise einzuheben, dann ist das prinzipiell durchaus sinnvoll. Allerdings liegt der IWF mit dem undifferenzierten Abzielen auf alle Sparguthaben völlig falsch. Vielmehr sollten europaweit akkordiert große Vermögen einen ordentlichen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. Diese haben bis jetzt am wenigsten zur Bewältigung der Krisenkosten beigetragen. Das wäre nicht nur sozial gerecht sondern ökonomisch effizient und außerdem kämen solche Maßnahmen dem Verursacherprinzip viel näher", sagt Werner Kogler, Finanzsprecher und stv. Bundessprecher der Grünen und ergänzt: "Auf keinen Fall dürfen kleine Sparguthaben herangezogen werden."

"In diesem Zusammenhang ist es jetzt dringend geboten endlich die wesentlichen Säulen der Bankenunion umzusetzen. Denn die Banken haben ja auch einen Großteil der Schuldenerhöhungen der Staaten verschuldet. Diesen Teufelskreis aus schlagend werdenden Bankrisken und steigenden Staatsschulden gilt es zu durchbrechen. Neben der europäischen Aufsicht braucht es endlich ein strenges Bankenabwicklungsrecht, in dem Eigentümer, Anleihezeichner und sonstige Großgläubiger in die Pflicht genommen werden. Und der von den Banken aufzubauende Haftungsfonds muss konsequent angegangen werden, damit die Steuerzahler auch an dieser Stelle nicht wieder zum Handkuss kommen", meint Kogler.

"Die österreichische Bundesregierung ist aufgefordert, endlich Farbe zu bekennen und sich stärker für diese sowohl marktwirtschaftlich vernünftigen als auch sozial gerechten Reformen einzusetzen. Kanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger sind bei europaweiten Finanzthemen hingegen längst wieder in den Tiefschlaf verfallen", meint Kogler.

