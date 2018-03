KORRIGIERTE NEUFASSUNG der OTS0100 von heute: 21er Haus: Andreas Urteil (1933-1963) - Zeit und Form

Wien (OTS) - Andreas Urteil ist einer der bedeutendsten österreichischen Bildhauer der Nachkriegszeit. Sein Werk umfasst Arbeiten aus Ton, Gips, Bronze, Stein und Holz. Nun präsentiert das 21er Haus die erste Museumsausstellung des Künstlers in Österreich seit 25 Jahren.

Als Schüler und Assistent von Fritz Wotruba entwickelte Andreas Urteil ein international beachtetes und eigenständiges Frühwerk. Durch Einzel- und Gruppenpräsentationen u. a. in London, Paris und Padua wurden internationale Sammler und Museumsdirektoren auf sein Werk aufmerksam. Werner Hofmann, der damalige Direktor des Museums des 20. Jahrhunderts, lobte Urteils variationsreiche Arbeiten und widmete ihm sechs Monate nach dessen Tod eine Personale im ehemaligen 20er Haus - dem heutigen 21er Haus.

In der aktuellen Ausstellung werden mehr als 30 Arbeiten -darunter Skulpturen und Zeichnungen - des in den letzten Jahren zu wenig beachteten Künstlers präsentiert. Ausgangspunkte sind dabei seine Reisen, besonders seine Italienaufenthalte zwischen 1954 und 1961. Das Pilgern zu den archäologischen Stätten in Italien, sowie das Studium der Renaissanceskulptur war bei den europäischen Bildhauern der 1950er Jahre sehr beliebt und führte bei Urteil zur Auseinandersetzung mit der Renaissance und der antiken Skulptur in Venedig, Florenz, Rom und Pompeji. In Paris studierte er die Skulpturen im Louvre, und in Venedig und Arnheim lernte er die zeitgenössische internationale Avantgarde kennen. Es ging dem Künstler jedoch nicht um die inhaltliche Fortführung des Futurismus, sondern ganz konkret um die Komplexität in der Darstellung von Bewegungsabläufen, Dynamik und Simultanität im Raum.

Urteils Auseinandersetzung mit dem Thema Bewegung war für viele Künstler beispielgebend. Wie Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere/21er Haus, feststellt: "Es scheint, als habe er mit seinen dynamischen Formgebungen einen Weg gefunden, die klassische Skulptur aufzubrechen, ohne sie aber zu zerstören. Mit dem Motiv der Bewegung legte er für die Mitstudenten und späteren Bildhauerkollegen wie etwa Roland Goeschl oder Joannis Avramidis inhaltlich und formal einiges vor." Als Lehrbeauftragter an der Wiener Akademie der bildenden Künste war er zu Beginn der 1960er-Jahre u. a. ein wichtiger Ansprechpartner für die jungen Bildhauer.

Andreas Urteils abstrakt wirkende plastische Formen waren dennoch immer Resultat einer näheren Betrachtung des menschlichen Körpers. Sein Frühwerk ist noch sehr von der Skulptur der klassischen Antike oder der italienischen Renaissance beeinflusst. Ab 1956 zeigt sich eine Loslösung von der klassischen Skulptur, und seine Figuren werden zu Sinnbildern des Organischen. Durch seine Zeichnungen und Plastiken bindet Urteil das durch die Kriege entwurzelte Individuum wieder an einen humanistischen Grundgedanken an, der den Künstler und den Betrachter gemeinsam in die Pflicht nimmt, eigenverantwortlich im Sinne der Gemeinschaft zu handeln. Urteil diente dazu das Studium außereuropäischer Kulturen, der griechischen Antike und der italienischen Renaissance. Am Futurismus interessierte ihn, wie jene Künstler dem neuen Zeitalter der Geschwindigkeit, der Bewegung und der Technik künstlerisch Rechnung trugen. Die Ende der 1950er-Jahre in Mode gekommene kritische Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Methode der Kybernetik war ebenfalls Inspiration für zahlreiche Wiener Künstler. Sie führte zur Untersuchung und Beschreibung komplexer Abläufe und Beziehungen und faszinierte Künstler des Informel wie der Konkreten Poesie.

Auch die damals dominierende expressive Malerei seiner Freunde und Künstlerkollegen Josef Mikl und Markus Prachensky diente Urteil als Inspirationsquelle für seine Kunst. Laut Kurator Harald Krejci "löste er sich durch das schier rastlose Zeichnen vom Abbild und erprobte daran sein informelles Formvokabular, das er dann in der Plastik umsetzte".

Ebenso spielte das intensive Studium der klassischen Musik in Urteils Arbeit eine wesentliche Rolle. Der Künstler war dadurch geschult, abstrakte Transformationsprozesse zu verstehen, und nutzte dies auch für seine figuralen Formfindungen. Die oft auf antike Mythen, christliche oder fernöstliche Religionen verweisenden Bildtitel, wie etwa Ikarus, Daedalus oder der Wächter, evozieren gleichnishafte Verweise auf das Menschsein in seiner ganzen Dimension.

Der frühe Tod im Alter von 30 Jahren setzte der künstlerischen Entwicklung ein jähes Ende. Urteils Werk ist Teil einer überaus turbulenten Geschichte der klassischen Skulptur der Nachkriegszeit, die vor dem Umbruch zur konzeptuellen Kunst der 1960er-Jahre steht.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Die Ausstellung läuft vom 6. November 2013 bis 27. April 2014

