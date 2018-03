Jarolim: Hofers Kritik am Verbotsgesetz äußerst bedenklich

Verbotsgesetz hat mit Einschränkung der Meinungsfreiheit nichts zu tun

Wien (OTS/SK) - Äußerst erstaunt und negativ überrascht zeigte sich SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim über die Aussagen zum Verbotsgesetz des neu gewählten 3. Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, für den es von verschiedenen Seiten Vorschusslorbeeren gegeben hat. "Seine Stellungnahme zum Verbotsgesetz deutet entweder auf eine grundlegende Unkenntnis des Gesetzes hin, oder Hofer ist gar der Meinung, dass nationalsozialistische Betätigung nicht mit aller Strenge des Gesetzes geahndet werden soll", kritisierte Jarolim am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Es stimme keineswegs, dass das Verbotsgesetz gegen die Meinungsfreiheit gerichtet sei, sondern dagegen, dass sich die schlimmsten Verbrechen, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, wiederholen. Was Hofer offenbar mit seiner Kritik meint, ist § 3h Verbotsgesetz (Bestreiten von NS-Verbrechen), wonach auch bestraft wird, "wer in einem Druckwerk, im Rundfunk oder in einem anderen Medium oder wer sonst öffentlich auf eine Weise, die vielen Menschen zugänglich ist, den nationalsozialistischen Völkermord oder andere nationalsozialistische Verbrechen gegen die Menschlichkeit leugnet, gröblich verharmlost, gutheißt oder zu rechtfertigen sucht".

"Hofer ist doch hoffentlich nicht der Auffassung, dass die Leugnung des Holocausts der Ausdruck einer Meinung sei. Das NS-Verbotsgesetz ist ein Grundpfeiler des demokratischen Österreich, zu dem sich jeder Repräsentant und erst recht jeder hohe Repräsentant, zu dem ein 3. Nationalratspräsident gehört, bekennen sollte. "Hofer sollte sich näher mit der Materie befassen und seine Einschätzung dringend revidieren", fordert Jarolim abschließend. (Schluss) ah/sl/mp

