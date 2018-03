WirtschaftsBlatt Oberösterreich: Vivatis investiert 30 Millionen Euro

Geld fließt in verschiedene Gesellschaften der Vivatis-Gruppe

Wien (OTS/WirtschaftsBlatt) - Wie das WirtschaftsBlatt Regional in seiner Oberösterreich-Ausgabe diesen Mittwoch berichtet, steckt der Lebensmittelkonzern Vivatis mitten in einem großen Investitionsprogramm. Allein heuer will Vivatis 30 Millionen Euro in verschiedene Gesellschaften der Gruppe investieren.

Außerdem sollen die beiden Fertigmenüunternehmen Gourmet Menü Services GmbH und Kulinarik Gastronomie&Frischküche GmbH zusammengeführt werden, sagt der Vorstandsvorsitzende der Vivatis-Holding, Gerald Hackl, im Gespräch mit dem WirtschaftsBlatt.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-316

sissi.eigruber @ wirtschaftsblatt.at