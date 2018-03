"Weltjournal" und "WELTjournal +": "Afrika - Flucht nach Europa" und "Kenias Polizisten - die selbsternannten Rächer"

Am 6. November ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Jedes Jahr riskieren Hunderttausende afrikanische Flüchtlinge ihr Leben auf dem Weg nach Europa. Viele sterben bereits bei der Durchquerung der Sahara, wie die mehr als 90 Menschen vorige Woche im Norden Nigers - lange bevor sie an die Küste und auch nur in die Nähe der Boote kommen, mit denen sie dann möglicherweise im Mittelmeer ertrinken. Der Strom der Verzweifelten reißt dennoch nicht ab, wie das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - am Mittwoch, dem 6. November 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 in der Reportage "Afrika - Flucht nach Europa" zeigt. Zu groß ist der Druck durch Krieg und Gewalt in ihren Ländern, durch Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Um 23.05 Uhr folgt die "WELTjournal +"-Reportage "Kenias Polizisten - die selbsternannten Rächer".

"Weltjournal: Afrika - Flucht nach Europa" um 22.30 Uhr in ORF 2

Das "Weltjournal" begleitet eine Gruppe junger Männer, die zu Beginn der Reise noch große Träume haben. Das Erwachen beginnt langsam, als sie durch immer neue Schmiergeldforderungen bald pleite sind. Beim Anblick der ausgetrockneten Körper ihrer Vorgänger, die es nicht durch die Sahara geschafft haben, wird ihnen klar, wie wichtig die paar Schluck Wasser sind, die sie in der glühenden Hitze mit sich schleppen. Nachdem sie unterwegs von jedem Stärkeren ausgenommen, beraubt oder gedemütigt wurden, landen sie schließlich in der Hölle der libyschen Auffanglager - an eine Rückkehr ist nicht mehr zu denken. Jeder noch so abgewrackte Kahn Richtung Lampedusa ist besser als der Willkür bewaffneter libyscher Milizen ausgeliefert zu sein.

Dieses "Weltjournal" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand

"WELTjournal +: Kenias Polizisten - die selbsternannten Rächer" um 23.05 Uhr in ORF 2

Berichten von Menschenrechtsorganisationen zufolge starben in Kenia in den vergangenen zehn Jahren mehr als 8.000 junge Männer durch Polizeigewalt. Nur ein einziges Mal wurde ein Polizist für einen Mord verurteilt. In Kenias Hauptstadt Nairobi leben mehr als drei Millionen Menschen, die Hälfte von ihnen von weniger als einem Dollar pro Tag. Die Kriminalität ist - vor allem in den Slums - extrem hoch.

"Die Polizisten hier sind nicht wie in Europa. Bei einem Raub oder Überfall wird der Täter nicht verhaftet, sondern die Polizei erschießt ihn einfach", sagt George Obama im Interview. Der Halbbruder von US-Präsident Barack Obama zählt zu den wenigen Menschen in Kenia, die die Existenz der ausufernden Polizeigewalt offen aussprechen können, ohne mit ihrem Leben zu bezahlen. Mehrere Menschenrechtsaktivisten, die die Fälle vor Gericht bringen wollten, wurden auf offener Straße erschossen. Die Polizisten sprechen in diesem "WELTjournal +" davon, diese Morde nur auf Befehl "von oben" auszuführen. Die Verantwortlichen in der Regierung leugnen, dass es diese Hinrichtungen überhaupt gibt.

