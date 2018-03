Verbotsgesetz: FPÖ-Kickl weist Unterstellungen gegen Hofer schärfstens zurück

Wien (OTS) - "Auch wenn es die Herren Walser, Steinhauser und der Rest der linken Jagdgesellschaft nicht wahrhaben wollen so gilt doch:

Deren krausen Unterstellungen gegenüber Norbert Hofer werden auch durch Wiederholungen und das Herbeifantasieren von absurden Zusammenhängen nicht wahr. Ich weise diese grünen Unterstellungen daher schärfstens zurück", sagte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl im Zusammenhang mit entsprechenden medialen Äußerungen von Vertretern der Grünen.

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer habe mit keinem Wort das bestehende Verbotsgesetz in irgendeiner Weise in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil sei der Wert und die Bedeutung des Verbotsgesetzes für ihn genauso vollinhaltlich unbestritten, wie die Notwendigkeit, die Demokratie in Österreich permanent weiter zu entwickeln. Dazu gehöre neben dem Ausbau der repräsentativen Demokratie insbesondere auch der Ausbau der direkt-demokratischen Mechanismen in Österreich, betonte Kickl.

Dies und nichts anderes habe Hofer zum Ausdruck gebracht. Die Vertreter der Jagdgesellschaft seien dazu eingeladen, ihrerseits mit ihrer Politik und ihren Inhalten einen Beitrag zu dieser Weiterentwicklung zu leisten, anstatt freiheitlichen Repräsentanten ständig das Wort im Mund umdrehen zu wollen, schloss Kickl.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at