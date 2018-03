"Die große Chance": Noch drei Tage bis zum Finale

Live am 8. November in ORF eins: fünf Acts, zehn Auftritte und 100.000 Euro für den Sieger

Wien (OTS) - Dance Industry, Johannes Raupl, Trio Piller, Thomas David oder Kaiser Franz Josef - einer dieser fünf Finalisten wird am Freitag, dem 8. November 2013, live um 20.15 Uhr in ORF eins vom Publikum zum Sieger der dritten "Die große Chance"-Staffel gewählt und verlässt das Studio um 100.000 Euro reicher. Im Finale steht jeder Act gleich zweimal auf der Bühne - neben einer Soloperformance gilt es diesmal auch Teamfähigkeit zu beweisen. Und zwar bei einem gemeinsamen Auftritt mit einem Act aus den ersten beiden "Die große Chance"-Staffeln - so gibt es diesmal ein Wiedersehen mit The Freaks, Jochen Wörister und Valerian Kapeller aus der ersten Staffel und The Uptown Monotones und The Austrian Skip Company aus der zweiten Staffel.

Die fünf "Die große Chance"-Finalisten im Überblick

Johannes Raupl möchte im Finale das Publikum mit dem "Katschberglied" begeistern. Bei seinem zweiten Auftritt wird der achtjährige Kärntner vom Kuh- und Schafglocken-Tonkünstler Jochen Wörister unterstützt. Johannes Raupl nach dem Finaleinzug: "Es ist unglaublich. Ich freue mich sehr. Für das Finale werde ich mir wieder ein anderes Lied überlegen."

Das Trio Piller aus Wien präsentiert diesmal eine ganz spezielle Version von Vivaldis "Sommer". Bei ihrem zweiten Auftritt werden sie von The Freaks unterstützt. Das Trio Piller vor dem Finale: "Wir danken der Jury und dem Publikum für die vielen positiven Kommentare und für ihre Stimmen. Wir freuen uns sehr auf das Finale, weil wir etwas anderes zeigen, eine Überraschung für Österreich."

Dance Industry setzen diesmal das Thema "Starwars" gekonnt spektakulär in Szene. Bei ihrem zweiten Auftritt trifft LED auf Sprungseile - gemeinsam mit The Austrian Skip Company möchten sie das Publikum noch einmal begeistern: "Unser Ziel ist es, immer die Tipps von der Jury in die nächste Show miteinzubeziehen, und dann wieder unser Allerbestes zu geben. Wir werden weiterhin viel trainieren, und die ganze Energie in das Finale legen."

Kaiser Franz Josef geht mit der Eigenkomposition "Found My Way in the Deepest Darkness" an den Start. Bei ihrem zweiten Song erhalten sie Unterstützung von Valerian Kapeller. Die Rockband aus Wien: "Jetzt, wo wir im Finale stehen, können wir noch mehr Leute mit unserer Musik ansprechen, und wir haben die Chance, noch mehr von uns zu zeigen. Natürlich freut man sich, wenn man gewinnt, aber für uns ist es das Wichtigste, dass die Menschen unsere Musik spüren. Gewinnen wäre ein absolutes Highlight. Der Rock ist nämlich nicht tot - und wir wollen ihn wiederbeleben."

Thomas David präsentiert beim Finale die Eigenkomposition "Able". Bei seinem zweiten Auftritt wird er von The Uptown Monotones unterstützt. Thomas David vor dem Finale: "Ich habe natürlich versucht, den besten Song fürs Finale aufzuheben. Dieses Lied ist ein Ohrwurm und ein Motivationssong. Es regt an, an sich selbst zu glauben und zu reflektieren. Die Botschaft soll sein, dass man alles selber schaffen kann, weil man es selber in der Hand hat. Ich glaube, das Finale wird sehr abwechslungsreich, weil keiner von uns etwas Ähnliches macht. Wir haben alle die gleichen Chancen, und es kommt darauf an, was die Österreicher mehr begeistert."

Tickets für die Generalprobe

Wer bei der Generalprobe im Studio dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at die Gelegenheit, Tickets für die Live-Shows zu erwerben.

"Die große Chance" online

diegrossechance.ORF.at liefert ein umfangreiches Package zum Geschehen beim großen TV-Herbstevent des ORF. Die kompletten Auftritte aller Kandidatinnen und Kandidaten exklusiv als Video, Slideshows mit den besten Fotos der Shows und aus dem Backstage-Bereich, Votings sowie alle Infos rund um Kandidaten, Moderatoren und Jury stehen online bereit. Die Halbfinalshows und das große Finale werden außerdem mit ausführlichen Probenberichten und zahlreichen Interviews begleitet. Die ORF-TVthek sorgt dafür, dass Fans bei den TV-Shows auch online und über Smartphone oder Tablet immer dabei sein können: Vom Casting bis zum Finale sind alle Shows auf http://TVthek.ORF.at als Live-Stream und Video-on-Demand verfügbar. Im Themencontainer gibt es zusätzlich Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um "Die große Chance" auf einen Blick. Auch insider.ORF.at liefert den Fans spezielle Services, z. B. werden Tickets für die Sendungen verlost, und ein wöchentlicher Newsletter informiert über alle Facts der Show und der Kandidaten.

