FPÖ-LPO Ragger: Gabriel als KABEG-Chef mittels einstweiliger Verfügung verhindern

Entscheidendes Auswahlkriterium konnte nur Büroleiter von LH Dr. Kaiser erfüllen

Klagenfurt (OTS) - Der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger kündigte am Dienstag an, dass die FPÖ die Bestellung von Arnold Gabriel, dem Büroleiters von LH Dr. Peter Kaiser, zum neuen Vorstandsdirektor der KABEG mit Hilfe des Gerichtes verhindern will. "Die Aufsichtsräte der FPÖ werden eine entsprechende einstweilige Verfügung beantragen", erklärte Ragger. Ein solcher Schritt sei nach dem GmbH-Gesetz erforderlich, wenn dem Unternehmen durch die geplante Personalie ein unwiederbringlicher Nachteil drohe. Die Berufung Gabriels sei für die Krankenhausbetriebsgesellschaft ein Risiko, weil Gabriel in der Top Team-Affäre als Beschuldigter aufscheint. Es wäre den über 7.000 Mitarbeitern der Landespitäler nicht zumutbar, einen Chef zu bekommen, der wegen einer solchen Affäre seine Aufgabe nicht unbelastet ausfüllen könne.

Mittlerweile haben sich laut Ragger mehrere übergangene Kandidaten für den KABEG-Chefposten gemeldet. "Alle berichten von einem abgekarteten Spiel. Hervorragend qualifizierte Bewerber, darunter ein aus Kärnten gebürtiger Arzt und Betriebswirt, der in Österreich und Deutschland geführt hat, seien stillos abgewimmelt worden. Diesen Doppelakademiker habe die zuständige Beratungsfirma Deloitte in Absprache mit der SPÖ-Aufsichtsratsvorsitzenden Michaele Moritz nicht einmal zu einem Gespräch eingeladen. "Fachleute wurden vorzeitig eliminiert, damit der Aufsichtsrat ja keinen Kontakt mit ihnen aufnehmen konnte. Es sollte ja das gewünschte Ergebnis präsentiert werden", so Ragger.

Völlig absurd war ein konkreter Grund, mit dem mehrere Bewerber ausgebremst worden sind. Sie sollten nähere Kenntnisse über die bevorstehende Gesundheitsreform haben. "Wie soll das gehen, wenn das Kärntner Reformgesetz noch nicht einmal in Kraft getreten ist", fragt Ragger. Dieses Kriterium konnte tatsächlich nur einer richtig erfüllen, der Büroleiter von LH Kaiser, Arnold Gabriel, weil er an dem Gesetz mitgebastelt hat. "Allein dieses Detail zeigt, wie diese "Objektivierung" über die Bühne gebracht worden ist", so Ragger abschließend.

