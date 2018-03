WirtschaftsBlatt Salzburg: AK-Präsident Siegfried Pichler wirft Landesregierung "politischen Alzheimer" vor

Salzburger Chef der Arbeiterkammer kritisiert neues Regierungsteam

Wien (OTS/WirtschaftsBlatt) - Wie das WirtschaftsBlatt Regional in seiner Salzburg-Ausgabe diesen Mittwoch berichtet, kritisiert der Präsident der Salzburger Arbeiterkammer, Siegfried Pichler, die neue Landesregierung: "Mir fällt nichts ein, was sie vorwärts gebracht hätten", so Pichler im Interview. Die Vertreter der Salzburger Landesregegierung würden nur jammern, dass kein Geld da ist, und Sparmaßnahmen ankündigen. "Überraschend ist, dass sie politischen Alzheimer haben. Sie tun so, als ob sie nicht in der Regierung gesessen sind, als das passiert ist", so Pichler in Bezug auf die Spekulationsgeschäfte und die dadurch entstandenen Schulden des Landes.

Für die Bemühungen um mehr Arbeitszeitflexibilisierung hat Pichler wenig Verständnis: Das Flexibilisierungsprogramm ist seiner Ansicht nach ein Kostensenkungsprogramm zulasten der Arbeitnehmer. Insbesondere im Tourismus seien die Arbeitszeiten bereits sehr flexibel. "Alles darüber hinaus wäre Sklaverei", so Pichler.

