Experten bestätigen: Nur Bau kurbelt Konjunktur in Österreich an

GBH-Muchitsch: Bauinvestitionen sind Medizin gegen schwache Konjunktur

Wien (OTS/ÖGB) - Experten bestätigen, dass die gestiegene Arbeitslosigkeit in Österreich durch die internationale Entwicklung bestimmt ist. Sie bestätigen aber gleichzeitig, dass Österreich selbst nur über notwendige Bauinvestitionen dem Konjunkturabschwung entgegenwirken kann. Der Erlös aus der Mobilfunkfrequenzauktion muss in Wohnbau und Sanierung investiert werden. ++++

Baukonjunkturmaßnahmen schaffen Arbeitsplätze in Österreich, und das nicht nur am Bau, sondern auch in vor- und nachgelagerten Bereichen. "Die überhöhte Arbeitslosigkeit der letzten Monate im Bauwesen - im Oktober waren um 18 Prozent mehr Menschen arbeitslos als im Vergleichszeitraum des Vorjahres - muss ein Auftrag für die Politik sein, auf allen politischen Ebenen vom Bund bis zu den Gemeinden rasch notwendige Baumaßnahmen anzukurbeln", bekräftigt Josef Muchitsch, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH).

Auf Bundesebene wurde noch vor dem Sommer im Ministerrat eine Wohnbauoffensive 2014 - 2016 mit zusätzlich 660 Millionen Euro beschlossen. Die Finanzierung dieser Wohnbauoffensive muss aus dem Erlös der Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen kommen: "Wenn wir die Arbeitslosigkeit bekämpfen, die Konjunktur ankurbeln und die Einkommen der Menschen sichern wollen, dann müssen wir jetzt handeln und die Vorbereitungen für Baumaßnahmen starten. Wir haben keine Zeit, mit den Ländern darüber zu streiten, wer was kofinanziert. Jetzt gilt es, in Wohnbau, Sanierung sowie Infrastruktur sinnvoll und nachhaltig zu investieren. Ich gehe davon aus, dass bei den Koalitionsverhandlungen Nägel mit Köpfen gemacht werden!"

Anlässlich einer Pressekonferenz am kommenden Montag wird das Positionspapier der Nachhaltigkeitsinitiative UMWELT + BAUEN "Zukunftsinvestitionen in Wohnen, Infrastruktur und Umwelt", welches von 40 Wohn-, Finanz- und Umweltexperten ausgearbeitet wurde, der Öffentlichkeit vorgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

GBH-Bundesvorsitzender Josef Muchitsch, 0664 614 55 42

GBH-Presse, Thomas Trabi, M.A, 0664 614 55 17, presse @ gbh.at, www.bau-holz.at