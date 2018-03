"CHNT goes public": ein Tag für archäologisch Interessierte

Wien (OTS) - Die internationale wissenschaftliche Konferenz "Cultural Heritage and New Technologies" (CHNT) bietet seit 1996 eine Plattform für Diskussion und Austausch. Heuer öffnet sich die Konferenz erstmals für alle, die an Archäologie, kulturellem Erbe und neuesten Technologien der Forschung interessiert sind. Die Veranstaltung bietet Informationsstände, Präsentationen und interessante Vorträge. Ebenso wird Fachliteratur vorgestellt, zum Beispiel "Straßen und Plätze. Ein archäologisch-historischer Streifzug" aus der Serie "Monografien der Stadtarchäologie Wien".

CHNT goes public Termin: 12. November 2013, 14 bis 18 Uhr Ort: 1., Rathaus, Feststiege II, Wappensaalgruppe Der Eintritt ist frei

Weitere Infos: http://www.wien.at/archaeologie sowie http://www.chnt.at

