Pirker will "Willkommenskultur" für hochqualifizierte Migranten

EU-Parlamentsausschuss stimmte für vereinfachte Einreise von Studenten und Wissenschaftlern aus Nicht-EU-Staaten

Brüssel, 5. November 2013 (OTS) "Wir brauchen eine Willkommenskultur für hochqualifizierte Migranten in Europa. Gerade einmal 18 Prozent der nach Österreich kommenden Migranten haben höchstens einen AHS-Abschluss. Wir müssen den Prozentsatz hochqualifizierter Migranten dringend erhöhen", so Hubert Pirker, Innen- und Sicherheitssprecher der ÖVP im EU-Parlament. Deshalb habe er heute im Innenausschuss des EU-Parlaments für die vereinfachte Einreise von Studenten und Wissenschaftlern aus Nicht-EU-Staaten gestimmt. ****

"Wir stehen in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe. Deshalb müssen wir uns als attraktiver Standort für Spitzenkräfte positionieren", so der ÖVP-Abgeordnete. Mit dem neuen Gesetz sollen Aufenthaltsbewilligung und Zugangsregeln für Forscher und deren Familien, Austauschstudenten, Schüler, Freiwilligendienstleistende und Au-Pairs von außerhalb der EU vereinfacht werden. "Teil dieser Willkommenskultur ist auch, dass die Mitgliedstaaten schneller als bisher die Visumanträge bearbeiten müssen und Studenten bis zu 20 Stunden pro Woche arbeiten dürfen", erklärt Pirker.

"In Österreich gibt es in manchen Bereichen bereits jetzt Fachkräftemangel. Der heutige EU-Gesetzesvorschlag deckt sich teilweise mit Bestimmungen der österreichischen 'Rot-Weiß-Rot-Card'. Die Attraktivität Europas für Spitzenkräfte wird aber nur erhöht, wenn wir einen gemeinsamen Ansatz wählen. Von einheitlichen Regeln profitiert auch Österreich", erklärt der EU-Parlamentarier.

Pirker hebt den beidseitigen Nutzen von einfacheren Zugangsregeln hervor: "Durch bessere Akademikermobilität und vereinfachten Austausch entstehen Netzwerke, die allen nutzen. Wenn solche Akademiker in ihre Länder zurückgehen, wird der Zugang zu diesen Märkten für die Europäer einfacher. Wenn sie in der EU bleiben, haben wir zusätzliche Fachkräfte", so Pirker.

