"Frisch gekocht" mit Elisabeth Engstler - ab Jänner 2014 in ORF 2

Saisonale Spezialwochen mit Andi & Alex

Wien (OTS) - Frischer Wind bei "Frisch gekocht": Dafür sorgt ab 2014 Elisabeth Engstler. Die beliebte ORF-Moderatorin, Autorin, Hobbyköchin und "Frisch gekocht"-Präsentatorin der ersten Stunde begrüßt ab Jänner 2014 in ORF 2 monatlich einen Spitzenkoch bzw. eine Spitzenköchin aus allen neun Bundesländern. Gemeinsam mit dem jeweiligen Profi werden pro Sendung zwei Rezepte umgesetzt - eines davon steuert Elisabeth Engstler selbst bei. Neben praktischen und vor allem auch für "Working Mums" geeigneten Gerichten werden auch neue Kochtrends, Küchenlinien sowie Koch-Basics thematisiert und den Zuschauerinnen und Zuschauern nähergebracht. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auch auf frische, regionale und saisonale Gerichte gelegt werden. Aus dieser Symbiose entsteht ein Team, das jeweils einen Monat lang ein Bundesland in den Mittelpunkt rückt. Doch auch das bewährte "Frisch gekocht"-Duo Andi & Alex bleibt dem Publikum erhalten: Und zwar in Spezialsendungen, die sich auf das jeweilige Bundesland beziehen und darüber hinaus saisonale Themen wie Grillen oder Ostern aufgreifen - die ersten werden bereits am 18. November in Reinhard Gerers Teatro aufgezeichnet. Tickets dafür sind unter tickets.ORF.at erhältlich.

Elisabeth Engstler: "Kochen gehört für mich ganz einfach zum Leben dazu. Das ist in meiner Familie Tradition. Bei uns wurde bei Treffen mit Familie und Freunden immer gemeinsam gekocht. Außerdem ist es wunderschön zu der Sendung zurückzukehren, die ich damals aus der Taufe gehoben habe. Als Mutter einer zwölfjährigen Tochter hab ich jetzt noch mehr ein Auge auf die leichte, gesunde und vor allem einfache Küche. Und als mein Kreativdirektor der Küche überrascht sie mich jetzt auch schon mit ganz tollen eigenen Ideen." Und weiter:

"Mit Kind, Job, Haushalt usw. muss immer alles besonders schnell gehen, aber gerade dann kommen mir auch immer die besten Ideen für neue ungewöhnliche Rezepte. Davon möchte ich gerne einige vorstellen. Und wenn wirklich etwas schiefgeht, was ja manchmal vorkommt, habe ich in dieser Sendung die besten Köche Österreichs an meiner Seite."

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at