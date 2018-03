Mitterlehner: Österreichs Wirtschaft gewinnt 2014 an Fahrt

Wirtschaftsminister zur Herbstprognose der EU-Kommission: Wachstumsvorsprung Österreichs sichern, Investitionen und Innovationen stärker unterstützen

Wien (OTS/BMWFJ) - "Österreichs Wirtschaft gewinnt im Jahr 2014 deutlich an Fahrt. Unsere Exportstärke und die verbesserte Grundstimmung und Auftragslage bei den Unternehmen deuten auf einen spürbaren Aufschwung hin. Diese positiven Trends müssen wir auf allen Ebenen unterstützen", sagt Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner zur heute veröffentlichten Herbstprognose der EU-Kommission. Demnach soll sich das Wachstum von Österreichs Bruttoinlandsprodukt von heuer 0,4 Prozent auf 1,6 Prozent im nächsten Jahr beschleunigen. "Österreich entwickelt sich damit erneut besser als die Eurozone, wobei wir uns mit diesem Wachstumsvorsprung nicht zufrieden geben dürfen. Der internationale Wettbewerb wird härter und erfordert daher laufende Verbesserungen", so Mitterlehner.

"Entscheidend für ein stärkeres Wachstum ist, dass wir gute Rahmenbedingungen für Investitionen und Gründungen sichern sowie vor allem die Entwicklung neuer Produkte stärker unterstützen. Als kleine offene Volkswirtschaft muss Österreich im internationalen Wettbewerb vor allem mit Innovationen punkten. Unsere Exportstärke treibt das Wachstum an und entscheidet mehr denn je über Wohlstand und Arbeitsplätze im Land", so Mitterlehner. Laut WIFO liegt das Exportwachstum heuer bei 2,5 Prozent und soll sich 2014 sogar auf 5,5 Prozent beschleunigen. Auch der aktuelle Bank Austria-Einkaufsmanagerindex sieht die kräftig gestiegene Nachfrage nach "Made in Austria" als einen Hauptindikator für den aktuellen Aufwärtstrend. Der Index hat im Oktober den höchsten Wert seit über zwei Jahren erreicht.

