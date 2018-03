15. Journalistinnenkongress 2013: Die Highlights zur Halbzeit des Branchen-Events

Weiblich, digital, international: Österreichs Top-Medienfrauen im Talk mit Gästen aus aller Welt und Präsentation der JoKo-Studie 2013 "Social Media & Journalistinnen"

Wien (OTS) - Halbzeit beim Branchen-Event: Seit heute 9:30 Uhr sind die Türen des Wiener Hauses der Industrie wieder geöffnet für Top-Medienfrauen aus Journalismus, PR und Wissenschaft. Und alle sind sie gekommen, die führenden Frauen aus TV und Radio, Print, Online, Politik und Wirtschaft, um beim 15. Journalistinnenkongress 2013 ein Thema zu diskutieren, das ihrer aller Berufsalltag entscheidend prägt: Digitalisierung - eine Herausforderung und Chance.

Der 15. Journalistinnenkongress ging mit zahlreichen Impulsen durch die Vormittags-Runde, die einen perspektivischen Querschnitt durch das Zusammenwirken von Medienarbeit und Digitalisierung bot:

Den Anfang machte die stv. Pressesprecherin der deutschen Bundesregierung Sabine Heimbach. Sie gab Einblicke in die Welt der Politiker und erläuterte, wie sich Politik und Medien im digitalen Raum begegnen. Die Facebook-Pressesprecherin Tina Kulow griff die Thematik aus Unternehmens-Perspektive auf. Aus Sicht der Journalistinnen sprach die in den USA lebende deutsche Medienjournalistin Ulrike Langer darüber, wie man sich selbst erfolgreich zur digitalen Marke macht. Weitere ImpulsgeberInnen aus Medienanstalten, Wirtschaftsunternehmen und der österreichischen Politik rundeten das Bild zum Status Quo von Digitalisierung und Medien ab.

Als Abschluss der Vormittags-Session präsentierte die wissenschaftliche Partnerin des JoKo 2013, die Donau Universität Krems, die diesjährige Kongress-Studie "Social Media & Journalistinnen: Bedeutung. Nutzung.", bei der knapp 300 in Österreich wirkende Journalistinnen befragt wurden. Die zentralen Ergebnisse (die JoKo-Studie 2013 ist online abrufbar unter:

www.medienfrauen.net):

Social Media verändern zunehmend die Rahmenbedingungen von Journalistinnen: Für 60 Prozent der Befragten geht eine intensivere Social Media-Nutzung mit einem Qualitätsverlust der journalistischen Beiträge einher.

Inspiration, Image- und Kontaktpflege sowie schnelle Recherche stehen wachsendem Zeit- und Konkurrenzdruck gegenüber.

Auf das Einkommen nimmt die digitalisierte Welt bisher keinen nennenswerten Einfluss.

Die Potenziale der Social Media-Nutzung sind noch nicht ausgeschöpft: Journalistinnen in Österreich beklagen nach wie vor Unsicherheiten im Zusammenhang mit Social Media-Nutzung und beurteilen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten als "unzureichend"

Ausblick auf die zweite Hälfte des Journalistinnenkongresses:

Diese wird ganz im Zeichen der Praxis stehen.

Bei Workshops werden die TeilnehmerInnen lernen, wie sie Social Media besser im Berufsalltag nutzen können: "Write, Sell, Pimp your fee" (Leitung Rubina Möhring), "We do YouTube-Die Zukunft des Fernsehens" (Leitung Daniela Kraus), "Copy & Paste - aber richtig" (Leitung Katharine Sarikakis) und "Social Media - What 4?" (Leitung Elisabeth Pechmann).

Im Format "Living News" bekommen Publikum und Jung-Journalistinnen die Möglichkeit, die Top-Medienfrauen Uschi Fellner (Madonna), Alexandra Föderl-Schmid (Der Standard), Euke Frank (Woman), Nina Haas (vorm. CEO Styria Media), Michaela Huber (OMV), Esther Mitterstieler (Wirtschaftsblatt), Martina Salomon (Kurier), Karin Strobl (RMA) und Brigitte Wolf (ORF) zum Interview zu bitten.

Für Kurzentschlossene gibt es noch die Möglichkeit, am Abend-Programm des Journalistinnen-Kongresses teilzunehmen (Eintritt frei):

Um 17:00 Uhr spricht Keynote-Speaker Ingrid Deltenre (European Broadcasting Union, Genf) über den Wirtschaftsfaktor Vertrauen in der digitalisierten Welt. Im Anschluss daran findet ab 18:30 Uhr die Verleihung der Medienpreise "MedienLÖWIN" und "MedienLÖWIN-Lebenswerk" durch Michaela Huber (Haupt- und Preissponsorin OMV) statt. Digital Detox in rockiger Untermalung und viele Netzwerk-Möglichkeiten stehen als Ausklang am Programm des Kongress-Tages.

