ORF präsentierte Dokumentation über österreichische Widerstandkämpferin Käthe Sasso im Parlament

"Erschlagt mich, ich verrate nichts! Käthe Sasso, Widerstandskämpferin" von Regisseur Kurt Brazda am 9. November in ORF III

Wien (OTS) - Kein Geschichtsdatum im 20. Jahrhundert markiert den Einbruch der Barbarei in unsere Gesellschaft stärker als die Novemberpogrome des Jahres 1938. 75 Jahre danach beschäftigt sich der ORF im Rahmen eines umfassenden Programmschwerpunkts in allen seinen Medien mit den Geschehnissen von damals. Teil davon ist auch der neue Dokumentarfilm "Erschlagt mich, ich verrate nichts! Käthe Sasso, Widerstandskämpferin", den ORF III in der Reihe "zeit.geschichte" am Samstag, dem 9. November 2013, um 21.40 Uhr erstmals ausstrahlt. Gestern, am Montag, dem 4. November, lud Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer in den Nationalratssitzungssaal, um gemeinsam mit der mittlerweile 87-jährigen Protagonistin Käthe Sasso, ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und Regisseur Prof. Mag. Kurt Brazda den Dokumentarfilm über das beeindruckende wie beispielhafte Schicksal einer der letzten Überlebenden des österreichischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus zu präsentieren.

Käthe Sasso sprach in ihrer Rede ihren ganz besonderen Dank aus an alle, die zum Erscheinen des Films beigetragen haben, zur Würdigung jener, die ihr Leben für ein demokratisches und freies Österreich geben mussten. Dass dieser Film nun im Parlament, im Zentrum der österreichischen Demokratie, präsentiert werden konnte, berührte die agile Wienerin besonders. Sasso richtete auch Dankesworte an die Bundesregierung, die im März dieses Jahres die nationale Gedenkstätte am Wiener Zentralfriedhof zum Gedenken an die "Gruppe 40" ermöglicht hat, sowie an Mag. Hannah Lessing, Gründerin des Nationalfonds, Prof. Rudolf Gelbard und Peter Waidner, die alle den Weg zu dieser Dokumentation bereitet haben.

Zeugin des Widerstands und "Vorbild für die Nachkriegsgeneration"

Käthe Sasso (geboren 1926 als Käthe Smudits) ist eine der letzten Überlebenden aus der Zeit des österreichischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus und hat, bevor sie 1944 nach Ravensbrück deportiert wurde, qualvolle Jahre in Gestapogefängnissen in Wien durchlebt. Dabei wurde sie Zeugin und Leidtragende der gnadenlosen NS-Justiz, die allein in Österreich an die 1.200 Schuldlose mit dem Fallbeil hinrichten ließ. Für den Film begleiteten Regisseur Kurt Brazda und Kameramann Benjamin Epp die inzwischen 87-jährige Käthe Sasso dabei, wie sie ihren Begegnungen und Erlebnissen von damals an den Originalschauplätzen nachspürte.

Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer: "Die Lebensleistung von Käthe Sasso besteht darin, dass sie durch ihr dauerhaftes Engagement ein Vorbild für die Nachkriegsgeneration ist. Sie lebt uns vor, wie Zivilcourage und Widerstand gegen die Anfänge jeder Form von Diktatur und Menschenverachtung notwendig sind, um eine Gesellschaft aufzubauen, die auf unseren gemeinsamen Werten Demokratie, Menschenrechte und Freiheit beruht. Um ein positives gesellschaftliches Klima zu etablieren und Demokratie zu leben, ist es unabdingbar, dass auch heute wachsam gegen jede Art von Rassismus, Faschismus und Menschenrechtsverletzungen aufgetreten wird."

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Mit der spannenden wie berührenden Dokumentation über Käthe Sasso nimmt der ORF dieser historischen Tage, die im Zeichen des Erinnerns an die Novemberpogrome von 1938 stehen, einmal mehr seine Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Sender wahr und leistet damit einen weiteren Beitrag zur Aufarbeitung österreichischer Zeitgeschichte. Berichte noch lebender Zeitzeugen wie Käthe Sasso, sogenannte 'Oral History', sind besondere Schätze unter den Zeitdokumenten, die es gilt, rechtzeitig zu bergen und vor dem Vergessen zu bewahren. Der ORF ist und bleibt DAS elektronische Gedächtnis unseres Landes."

Käthe Sasso: "Da kann man nicht einfach nur zuschauen!"

Aktueller Anlass für die Filmproduktion war die Errichtung und Eröffnung einer Gedenkstätte am Zentralfriedhof in diesem Jahr, und zwar an jener Stelle, an der die Hingerichteten verscharrt wurden. Käthe Sasso kannte viele von ihnen persönlich und hat jahrelang dafür gekämpft, dass die Republik diesen Menschen endlich offiziell die ihnen zustehende Würdigung zuteilwerden lässt. Im Rahmen der Präsentation sprach Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ihren ausdrücklichen Dank an die Schülerinnen und Schüler der Landesberufsschule Schrems aus, die die Gedenkstätte am Zentralfriedhof wieder instandgesetzt hatten und am Präsentationsabend ebenfalls anwesend waren.

Der Fokus der Dokumentation "Erschlagt mich, ich verrate nichts!" richtet sich auf Sassos Aktivität und Haft in den Jahren 1942 bis 1944, in denen sie die wesentlichen Protagonistinnen und Protagonisten des österreichischen Widerstandes kennenlernte und nur durch ihre Jugend der drohenden Hinrichtung entging. Anhand ihrer persönlichen schicksalhaften Geschichte wird die aktuelle Bedeutung von Zivilcourage und Widerstand bereits gegen die Anfänge jeder Form von Diktatur und Menschenverachtung ins Bewusstsein gerückt.

"Indem die Unmenschlichkeit der Nazis immer stärker wurde, kam mir zu Bewusstsein: Da kann man nicht einfach nur zuschauen!", erinnert sich Käthe Sasso - 2011 mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich geehrt - zurück.

Regisseur Brazda: "Eisiger Hauch der Nazidiktatur war plötzlich spürbar"

"Die Dreharbeiten waren für Käthe alles andere als leicht", berichtet Filmemacher Kurt Brazda über die Entstehung seines Dokumentarfilms. "Die Rückkehr zu den Originalschauplätzen von damals war für sie sicher eine Belastung, der sie sich mit bewundernswerter Haltung gestellt hat. Es war faszinierend und beklemmend zugleich, mit welcher Genauigkeit sie sich dort selbst an Kleinigkeiten erinnerte. Der eisige Hauch der Nazidiktatur war plötzlich für uns alle spürbar."

"Erschlagt mich, ich verrate nichts! Käthe Sasso, Widerstandskämpferin" ist eine Produktion des WIFAR (Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung) gemeinsam mit Lhotsky Film, hergestellt mit Unterstützung von ORF, Zukunftsfonds der Republik Österreich, Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus, BKA - Bundesministerin für Frauen und öffentlichen Dienst und Kultur Niederösterreich.

Nach der Ausstrahlung am 9. November ist der rund 60-minütige Film von Regisseur Kurt Brazda in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

75 Jahre Novemberpogrome: Umfassender ORF-Programmschwerpunkt

Anlässlich 75 Jahre Novemberpogrome setzt der ORF bereits seit Ende Oktober einen umfassenden Programmschwerpunkt in Fernsehen und Radio. In den nächsten Tagen folgen der "Universum History"-Film "Flucht ins Ungewisse" (8. November), die Günter-Schilhan-Dokus "Unter dem Davidstern - Die jüdische Gemeinde von Graz" (ein "Österreich-Bild" am 10. November) und "ÜberLeben - Berthold Kaufmanns Rückkehr ins Exil" ("kreuz und quer" am 12. November) sowie der Spielfilm "Jud Süß - Film ohne Gewissen" mit Tobias Moretti (4. November). "Wien heute" bringt im Rahmen des Schwerpunkts ein Porträt von Familien, die überlebt haben und jetzt erstmals wieder auf Einladung des Jewish Welcome Service in Wien sind, stellt das Vienna Project vor, eine neue Art des Gedenkens im öffentlichen Raum und berichtet von der großen Gedenkausstellung im Theater Hamakom. ORF III präsentiert am 8. November eine Dokumentation über den Filmpionier Oskar Pilzer, der den Aufschwung der Wiener Filmateliers am Rosenhügel begründete; am 9. November steht ORF III ab 21.40 Uhr durchgehend im Zeichen des Jahrestages mit der Dokumentation über Käthe Sasso, dem Film "Rudolf Gelbard - Der Mann auf dem Balkon", "Das kurze, mutige Leben des Herschel Grünspan" sowie "Schweigen und Erinnern", eine Dokumentation von Elisabeth Scharang. Am 10. November folgt eine Schwerpunktprogrammierung am Nachmittag mit dem Film "Feldwebel Schmid" sowie den Dokumentationen "Mauthausen - Eine KZ-Gedenkstätte stellt sich der Zeit" und "Nicht verstummt - Gehörlose im NS-Regime".

