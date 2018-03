"Find your way!" - einzigartiges Coachingprogramm für Schüler startet

Müller Transporte und Behindertensportler Georg Schwab initiieren Jugendprojekt:

Wr. Neudorf/Mödling (OTS) - Das Transportunternehmen Müller Transporte unterstützt den erfolgreichen Behindertensportler Georg Schwab und startet jetzt gemeinsam mit ihm das Coachingprogramm "Find your way!". Dabei handelt es sich um ein in Österreich bislang einzigartiges Projekt mit Fokus auf Schulen und Jugendeinrichtungen. Georg Schwab, selbst hauptberuflich Lehrer und nach einem Unfall mit der Diagnose "Rollstuhl" konfrontiert, besucht dabei Schulen und Jugendeinrichtungen und berichtet in Vorträgen und Projektstunden über den Umgang mit unerwarteten Lebensereignissen, Krisensituationen und seinen Weg in die Welt des Spitzensports. Das Projekt startet in Wiener Neudorf und kann in der ersten Pilotphase von Schulen und Jugendeinrichtungen im Bezirk Mödling genutzt werden.

Schulstress, Überlastung, Burnout und Schwierigkeiten im Umgang mit Lebenskrisen werden an Österreichs Schulen zunehmend zum Problem. Das führt dazu, dass immer mehr Jugendliche von Zukunftsängsten geplagt werden: So ergab die Jugendstudie Wien 2012 unter anderem, dass nur ein Fünftel der 16- bis 19-Jährigen die Zukunft der Gesellschaft als positiv einschätzt. Zwei Drittel sind davon überzeugt, dass sie es in ihrem späteren Leben schwieriger als ihre Eltern haben werden. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig Unterstützung und Motivationshilfe für junge Menschen in Österreich sind.

Hier setzt das österreichische Transportunternehmen Müller Transporte (www.muellertransporte.at) aus Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) an. Müller Transporte unterstützt den erfolgreichen Behindertensportler Georg Schwab und hat sich nun entschlossen, das bisherige Sport-Sponsoring auf eine umfassendere Zusammenarbeit auszuweiten, von der vor allem Kinder und Jugendliche profitieren sollen: Müller Transporte und Georg Schwab starten ein Coachingprogramm für Schüler unter dem Titel "Find your way!".

Coachingprogramm "Find your way!" unterstützt Schüler und Jugendliche im Umgang mit Krisen

Ziel des Programms ist es, Schülerinnen und Schüler durch Vorträge und Projektstunden im Umgang mit Krisensituationen und unerwarteten Lebensereignissen zu unterstützen. Fritz Müller, Geschäftsführer von Müller Transporte: "Unser Coachingprogramm "Find your way!" soll jungen Menschen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen und auf dem Weg dorthin flexibel auf unerwartete Ereignisse oder Krisen zu reagieren. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Georg Schwab einen der erfolgreichsten Behindertensportler Österreichs als Coach gewinnen konnten. Ich bin mir sicher, dass die Schülerinnen und Schüler von seiner persönlichen und fachlichen Erfahrung im erfolgreichen Umgang mit schwierigen Lebenssituationen profitieren werden".

Motivationscoach Georg Schwab: Der Weg vom Rollstuhl zum Rennrad

Der 47-jährige, hauptberufliche HTL-Lehrer aus dem Bezirk Mödling weiß aus eigener Erfahrung, wie man Schicksalsschläge bewältigt und sich auch in schwierigen Lebenssituationen neu motivieren kann: 2009 erlitt er bei einem Snowboard-Unfall eine inkomplette Querschnittslähmung - dabei wurde sein Rückenmark teilweise durchtrennt. Die Ärzte prognostizierten ein Leben im Rollstuhl. Nur ein halbes Jahr darauf startete er mit intensivem Training. Mittlerweile gehört er zu den besten Paracyclisten der Welt und wird dabei unter anderem von Müller Transporte unterstützt. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Österreichische Staatsmeistertitel im Einzelzeitfahren, mehrere Europacupsiege und Platz 2 im Gesamtweltcup 2012.

Entgegen aller Prognosen hat es Georg Schwab mit Willen und eiserner Disziplin nicht nur an die Weltspitze im Behindertensport geschafft, sondern kann heute sogar wieder selbstständig gehen. Georg Schwab: "Als Lehrer weiß ich mit welchen Problemen junge Menschen konfrontiert sind und wie wichtig positive Beispiele und Hilfe in Krisensituationen sind. Nach meinem Unfall bin ich in ein tiefes Loch gefallen, aus dem ich ohne Unterstützung nicht herausgekommen wäre. Ich bin mir sicher, dass meine Erfahrungen Schülerinnen und Schülern dabei helfen können, schwierige Lebenssituationen zu meistern und daraus Motivation für die Zukunft zu ziehen."

Start des Coachingprogramms in Mödling: Anmeldung ab sofort möglich

Ab sofort können im Rahmen des Pilotprojekts alle Schulen und Jugendeinrichtungen aus dem Bezirk Mödling das Coachingprogramm gratis bestellen. Georg Schwab möchte im ersten Jahr bis zu 20 Schulen besuchen. Im Rahmen des Programms steht auch die Geschäftsführung von Müller Transporte zur Verfügung, um Jugendliche rund um den Einstieg ins Berufsleben zu coachen und bei Interesse auch Einblicke in die Logistikbranche zu geben: "Als Transportunternehmen sind wir tagtäglich mit der Herausforderung konfrontiert, den besten Weg zum Ziel zu finden und dabei flexibel Hindernisse zu überwinden. Diese Erfahrungen werden wir in das Coachingprogramm einfließen lassen", so Fritz Müller.

Auch Bezirksschulinspektor Josef Tutschek, Vizebürgermeister der Marktgemeinde Wiener Neudorf, reagierte sofort positiv als ihm das Projekt vorgestellt wurde: "Als Bezirksschulinspektor freue ich mich natürlich, dass dieses äußerst sinnvolle und interessante Coaching-Projekt für Schulen im Bezirk Mödling angeboten wird. Auch in der Gemeinde Wiener Neudorf wurde die Initiative von Beginn an begeistert aufgenommen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass neben Schulen auch Jugendzentren und soziale Jugendeinrichtungen teilnehmen können und freuen uns, dass dies in Zusammenarbeit mit Müller Transporte gratis ermöglicht wurde". Auch der Bürgermeister von Wiener Neudorf, der Heimatgemeinde von Müller Transporte, Ing. Christian Wöhrleitner, ist sofort vom Projekt überzeugt: "Wir sind stolz, dass diese Initiative hier in Wiener Neudorf entstanden ist und dass unsere Jugendlichen die ersten sein werden, die am Coaching mit Georg Schwab teilnehmen können."

Erfreut über die Initiative ist auch der Fachliche Leiter der Mobilen Jugendarbeit des Bezirkes Mödling (MOJA), DSA Bernhard Kuri:

"Jede zusätzliche und rechtzeitige Erfahrung für Jugendliche, wie man schwierige Situationen im Leben meistern kann, hilft dabei, Krisen und Konflikte zu vermeiden oder einen Weg aus solchen zu finden. Wir begrüßen solche Angebote und freuen uns wenn diese auch entsprechend angenommen werden."

Alle Schulen und Jugendeinrichtungen aus dem Bezirk Mödling können sich ab sofort für das Programm anmelden. Informationen gibt es unter www.findyourway.at.

