FP-Gudenus fordert genaue Regeln für direktdemokratische Instrumente in Wien

Regierungswillkür muss beendet werden

Wien (OTS) - "Die in Wien zuletzt 2010 und 2013 durchgeführten Volksbefragungen können als Musterbeispiel für den regierungsseitigen Missbrauch dieses wichtigen direktdemokratischen Instrumentes gelten", erinnert der Wiener FPÖ-Klubobmann Mag. Johann Gudenus im Zusammenhang mit der unverantwortlicher Weise erst für irgendwann 2014 geplanten Bürgerbefragung zum 50 Mio. Euro-Umbau der Mariahilfer Straße in den Bezirken 6 und 7. Die Suggestiv- bzw. dümmlichen No na net-Fragen 2010 und 2013 haben ihre verfassungsmäßige Legitimation durch einen Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat zwar erhalten, wären jedoch auch in Pjöngjang locker als direktdemokratisch durchgegangen.

Bei Grätzel- und Bürgerbefragungen etwa zum Bau von Garagen oder jetzt betreffend Umbau Mariahilfer Straße obliegt die Auswahl des Kreises der Abstimmungsberechtigten dem Bezirk bzw. der Stadt, was der Willkür durch die Regierenden ebenfalls Tür und Tor öffnet. "Ein genauer Kriterienkatalog etwa bezüglich Fragestellungen oder Teilnahmeberechtigten ist daher dringend notwendig, um den Missbrauch der direkten Demokratie in Wien zu stoppen", betont Gudenus. (Schluss)otni

