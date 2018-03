Mailath: Ein guter Tag für das Wiener Theater

Kulturausschuss beschloss langfristige Absicherung für 20 Häuser und Gruppen

Wien (OTS) - "Gestern war ein guter Tag für das Wiener Theater", stellt Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny fest. Während am Abend SchauspielerInnen und Bühnen in der Wiener Stadthalle für ihre herausragenden Leistungen des letzten Jahres mit den NESTROYS 2013 ausgezeichnet wurden, konnte bereits am Vormittag die Finanzierung der Wiener Theaterlandschaft für die kommenden Jahre sichergestellt werden. Der Kulturausschuss beschloss allein in seiner gestrigen Sitzung für 20 Wiener Bühnen und Theatergruppen eine Vierjahresförderung mit einer Gesamtsumme von fast zwanzig Millionen Euro.

Insgesamt unterstützt die Stadt Wien den Bereich der Darstellenden Kunst mit mehr als 100 Millionen Euro jährlich. 25 Millionen davon gehen an die Freie Theaterszene. "Diese Summe ist nach wie vor ein Rekordwert in Europa", betont der Kulturstadtrat. Auch was die Dauer der Förderverträge betrifft, ist Wien im internationalen Vergleich beispielgebend: "Keine andere europäische Stadt bietet ihren Theatern eine ähnlich lange Planungssicherheit, wie dies durch die Einführung der vierjährigen Konzeptförderung bei uns der Fall ist", so Mailath.

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Europa befindet sich das Theater in Wien unverändert auf Expansionskurs. Allein in den letzten 12 Jahren wurden 12 Theater neu eröffnet oder neu positioniert. "Mit der langfristigen finanziellen Absicherung der Wiener Theaterlandschaft auf hohem Niveau wird sichergestellt, dass Wien auch in Zukunft einen Spitzenplatz im Ranking der europäischen Theatermetropolen einnehmen wird", so Mailath abschließend.

