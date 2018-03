Berlakovich zu 35 Jahre Zwentendorf: Symbol eines entscheidenden Wendepunkts

Kampf gegen Atomkraft auch 35 Jahre nach Volksabstimmung noch aktuell

Wien (OTS) - "Vor 35 Jahren sprach sich eine knappe Mehrheit der österreichischen Bevölkerung gegen die Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf aus. Eine richtungsweisende Entscheidung und ein Symbol eines entscheidenden Wendepunkts in der österreichischen Energiepolitik. Österreichs Kampf gegen die Atomkraft gehört nicht der Vergangenheit an, er ist aktueller denn je", erinnert Umweltminister Niki Berlakovich an die historische Entscheidung der Volksabstimmung am 5. November 1978.

Selbst nach den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima gibt es in Europa und weltweit Stimmen, die auf Atomkraft setzen. Berlakovich erteilt diesen Plänen eine klare Absage: "Die ganze Welt ringt darum, wie der Energiebedarf der Bevölkerung abgedeckt werden kann. Die Antwort liegt eindeutig nicht in Atomkraft, sondern in Erneuerbaren Energieträgern. Österreich rückt auch 2013 nicht von seiner Position ab. Wir lehnen eine Subventionierung von Atomkraftwerken strikt ab. Atomkraft ist weder nachhaltig noch sicher."

In Österreich werden bereits 31 Prozent des Energiebedarfs durch Erneuerbare abgedeckt. Bis 2050 soll Österreich zu 100 Prozent mit Erneuerbaren versorgt werden.

