Schuldnerberatung Wien: seit 25 Jahren Hilfe bei Geldsorgen

Geschäftsführer Alexander Maly im Interview über häufige Ursachen von Privat-Verschuldung, mögliche Warnhinweise und die Leichtfertigkeit von Gläubigern.

Wien (OTS) - Ein ständig überzogenes Konto, neue Kredite zur Abdeckung der bisherigen Schulden, immer neue Null-Euro-Handys, die im Betrieb teuer sind, dazu kommen noch steigende Lebenserhaltungskosten - und schon sitzt man in der tückischen Schuldenfalle. Anfangs überschaubare Schulden sind erfahrungsgemäß nach fünf Jahren doppelt so hoch und nach zehn Jahren haben sie sich vervierfacht.

In derartig schwierigen Notsituationen bietet die Schuldnerberatung Wien seit 25 Jahren Hilfe für Privatpersonen an. In dieser Zeit wurden insgesamt 80.000 Personen kostenlos und rasch betreut. Sie wurden von bis zu 37 MitarbeiterInnen bei Überschuldung beraten, beim Privatkonkurs begleitet und mit Serviceangeboten wie "Betreutes Konto" bei drohender Delogierung sowie bei Lohnpfändungen mit der Software drittschuldner.at informiert.

wien.at bat den ausgebildeten Sozialarbeiter Alexander Maly, der seit den 1980er Jahren für die Schuldnerberatung tätig ist und seit 2006 als deren Geschäftsführer fungiert, zum Interview.

Das gesamte Interview ist jetzt online:

http://www.ots.at/redirect/schuldnerberatung

Infos: Schuldnerberatung Wien (3., Döblerhofstraße 9), Telefon 01 330 87 35 (Mo-Fr 8-15.30 Uhr), www.schuldnerberatung-wien.at

(Schuss) heb

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081