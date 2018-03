Stronach/Krainer/Köfer/Prasch: "Geschlossen in die Zukunft!"

Landespartei ist "ein Team für Kärnten". Fokus auf Sachthemen und Zukunftsprojekte

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Über einen "äußerst positiven Sitzungsverlauf" können die Landesparteiobfrau des Team Stronach für Kärnten, Andrea Krainer, Landesrat Gerhard Köfer und LAbg. Hartmut Prasch berichten, nachdem am Montagnachmittag eine interne Parteisitzung betreffend der aktuellen Situation des Team Stronach für Kärnten äußerst erfolgreich über die Bühne gegangen ist: "Das Landesteam hat die aktuelle Situation unserer Bewegung eingehend diskutiert. Wir präsentieren uns intern und extern in vollster Geschlossenheit, alle Funktionsträger des Kärntner Teams bekennen sich zu einem gemeinsamen, starken und gefestigten Weg für Kärnten", berichten Krainer, Köfer und Prasch in einer Stellungnahme unisono. Parteigründer und Bundesparteiobmann Frank Stronach steht ebenfalls uneingeschränkt hinter seiner Kärntner Mannschaft.

Das Kärntner Team Stronach richtet weiterhin seinen Fokus auf die wichtigen Sach- und Zukunftsthemen in Kärnten. "Wir werden wie bisher korrekte und faire Arbeit für Kärnten leisten, kritische Akzente auf sachpolitischer Ebene setzen und konkrete Projekte für unser Bundesland präsentieren. Das Team Stronach für Kärnten ist ein Team mit klaren Vorstellungen und Visionen für die Weiterentwicklung unseres Landes", schließen Krainer, Köfer und Prasch.

