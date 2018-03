Rübig: Energie-Förderdschungel führt zu Verschwendung von Steuergeldern

ÖVP-Energiesprecher will Förderpraxis erneuerbarer Energien in EU-Mitgliedstaaten vereinheitlichen

Brüssel, 5. November 2013 (OTS) "Der bisherige Förderdschungel bei erneuerbaren Energien mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Förderkonzepten und Förderkriterien ist ineffizient und führt zu Verschwendung von Steuergeldern und Wettbewerbsverzerrungen in der EU", so der Energiesprecher der ÖVP im EU-Parlament, Paul Rübig, zu den heute von der EU-Kommission beschlossenen Leitlinien für Interventionen der Mitgliedstaaten auf dem Strommarkt. "Wer erneuerbare Energie in Österreich produziert, kann Landes-, Bundes-und EU-Förderungen lukrieren, die nicht aufeinander abgestimmt sind, und nur wenige Kilometer entfernt im benachbarten EU-Ausland gelten noch andere Kriterien", so Rübig. ****

Der Energie- und Industrieausschuss des Europäischen Parlaments hatte im März die Kommission aufgefordert, so bald wie möglich einen Gesetzesvorschlag für ein einheitliches europäisches Fördersystem vorzulegen. "Die neuen Leitlinien stoßen die Debatte neu an. Nur konkurrenzfähige erneuerbare Energien sollten in Zukunft gefördert werden. Es muss endlich Schluss sein mit der Überförderung. Erneuerbare, die sich an den Marktpreis annähern und eine Aussicht auf marktwirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit haben, müssen Vorrang haben", so der ÖVP-Politiker.

"Wir wollen ein konkurrenzfähiges europäisches Energiesystem. Der Förderdschungel reduziert aber die Konkurrenzfähigkeit", erklärt der EU-Abgeordnete. Besonders wichtig ist für Rübig der Netzausbau. "Wer A sagt muss auch B sagen. Mehr erneuerbare

Energien bedeutet zwangsläufig, neue Überlandleitungen und Speicherkraftwerke zu bauen", betont Rübig. Nur so könne die Stabilität der Netze garantiert werden.

