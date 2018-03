Funkstille im Bett?! euviril macht müde Männer munter!

Bonn (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

"Mein Mann hat keine Lust mehr auf Sex und ist andauernd müde." Viele Frauen kennen dieses Problem und glauben häufig, dass sie für den Partner nicht mehr attraktiv sind. Experten schätzen die Zahl der Männer mit Lustmangel inzwischen auf etwa 15%, Tendez steigend. Betroffen sind Männer in jeder Altersgruppe. Für viele Männer ist Lustlosigkeit ein Tabuthema, über das nicht gerne gesprochen wird. Mediziner haben nun eine neue Wirkstoffkombination entwickelt, die wieder Bewegung ins Schlafzimmer bringt und dabei müde Männer wieder richtig munter macht.

euviril - das natürliche Potenzmittel für den Mann!

euviril direct plus heisst das Präparat in Form einer Brausetablette und enthält hochdosiertes L-Arginin, Taurin, Koffein und Zink. Dies wirkt sich direkt auf den Testosteronspiegel, eine verbesserte Durchblutung und schnell verfügbare Energie aus. Die gewünschte Wirkung tritt binnen 60 Minuten nach Einnahme ein. euviril direct plus ist besonders geeignet bei Erektionsproblemen und erspart den Griff zur blauen Potenzpille Viagra, ohne dabei das Herz zu belasten. Neben euviril direct plus gibt es weitere euviril Präparate, die speziell für den Mann entwickelt wurden, um individuell die Funktionen des männlichen Körpers zu unterstützen.

Die in Deutschland hergestellten Qualitätsprpräparate sind sehr gut verträglich, sogar für Diabetiker geeignet und rezeptfrei in jeder Apotheke oder unter www.euviril.de erhältlich. Ausführliche Informationen über die Dosierung und Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie im Internet unter www.euviril.de und in Ihrer Apotheke (PZN 10169421).

Rückfragen & Kontakt:

SanimaMed Europe Health S.r.l.

Verbraucherservice

Postfach 17 03 76

53029 Bonn



Telefon +49 (0)221 67 78 73 80

Telefax +49 (0)221 67 78 73 81



service @ sanimamed.com

www.sanimamed.com