Weihnachtsbaum am Wiener Rathausplatz ist eine steirische Fichte

Wien (OTS) - 150 Straßenkilometer hat der Baum auf seinem Weg von Bruck an der Mur nach Wien zurückgelegt, seit heute Vormittag thront er über den noch leeren Holzhütten des "Adventzaubers" am Rathausplatz. Vor Sonnenaufgang eingetroffen, wurde die Fichte am Vormittag von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der MA 34 aufgestellt. Der Baum ist ein Geschenk der Stadt Bruck an der Mur und stammt aus deren Forstbeständen. 100 Jahre alt ist der grüne Riese und 30 Meter hoch. Gefällt wurde er bereits vergangenen Donnerstag.

Illuminierung am 16. November

Am Samstag, dem 16. November, um 17.30 Uhr wird der Weihnachtsbaum feierlich illuminiert - von den Landeshauptleuten Wiens und der Steiermark, Michael Häupl und Franz Voves. Zeitgleich öffnet der "Adventzauber", also der Christkindlmarkt am Rathausplatz, seine Pforten. Bis dahin wird das Stadtgartenamt die Fichte weihnachtlich geschmückt und verziert haben. (Schluss) esl

