Leichtfried will EU-Kommissarswünsche zu Gigaliner verhindern

SPÖ-EU-Delegationsleiter ist Chefverhandler des Dossiers im Europäischen Parlament und hat bereits 48 Änderungsanträge eingebracht

Wien (OTS/SK) - Heute Vormittag wurde im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel der Berichtsentwurf zu Gigalinern von SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried vorgestellt. "Darin sind bereits die wesentlichen Änderungen gegenüber den zum Teil inakzeptablen Vorschlägen der EU-Kommission von mir festgehalten. Als Sozialdemokrat lehne ich all jene Vorschläge ab, die die Straßensicherheit gefährden, die Umwelt schädigen oder zu extremen Kosten und Umbauten im Verkehrsbereich führen", erläutert Leichtfried, der für das Thema Gigaliner Chefverhandler des Europäischen Parlaments ist und in dieser Funktion, die Änderungswünsche der verschiedenen politischen Fraktionen koordiniert. ****

Leichtfried weist in seinem Bericht ausdrücklich auch darauf hin, dass es zu keiner Transportverlagerung von Bahn auf Straße kommen soll: "In dem Weißbuch wird festgelegt, dass 30 Prozent des Straßengüterverkehrs über 300 km bis 2030 auf andere Verkehrsträger wie Eisenbahn- oder Schiffsverkehr verlagert werden sollten, mehr als 50 Prozent bis 2050, was durch effiziente und umweltfreundliche Güterverkehrskorridore erleichtert wird. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es, auch eine angemessene Infrastruktur zu entwickeln", so Leichtfried in einem seiner insgesamt 48 eingebrachten Änderungsanträge.

Link zum Berichtsentwurf und den Änderungsanträgen:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+C

OMPARL+PE-521.689+01+DOC+PDF+V0//DE&language=DE (Schluss) sc/mp

Rückfragehinweis: Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail:

markus.wolschlager@europarl.europa.eu

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493