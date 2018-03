SoHo: Scharfe Kritik an Team Stronach und Franz-Aussagen

Traschkowitsch: "Empfehle Fortbildungsmaßnahme!"

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik hat heute Peter Traschkowitsch, Bundes- und Wiener Landesvorsitzender der Sozialdemokratischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und Intersexuellen Organisation, an den Aussagen von TS-Mandatar Franz geübt: "Im Team Stronach mag es zwar Werte geben, nur was für welche? Offensichtlich solche, die frauenfeindlich, schwulenfeindlich sind und so 'zum Drüberstreuen' noch ein bisserl Demonstrationsverbot enthalten. Somit an Zeiten erinnern, die man als aufrechter Demokrat nicht einmal anstreifen sollte! Noch dazu, wenn man als Abgeordneter im österreichischen Parlament seinen Sitz eingenommen hat", so Traschkowitsch am Dienstag. ****

"In dieser Partei von Stronachs Geld und Gnaden dürfte ewig-gestriges Gedankengut vorherrschen, das sich nicht einmal mehr ein liberales Mäntelchen umhängt. Der TS-Klubchefin Nachbaur würde ich dringend empfehlen ein Seminar zum Thema Diversität zu buchen. Denn vielleicht ist es nur eine enorme Bildungslücke, die bei einigem guten Willen zu schließen ist. Wir sind gerne beim Aussuchen eines geeigneten Seminars behilflich, falls dem Klub Stronach dazu die Ressourcen fehlen sollten", bietet Traschkowitsch an. Die Aussagen des TS-Abgeordneten Fanz seien jedenfalls inakzeptabel "und mit der Funktion eines Abgeordneten zum Nationalrat und Arztes unvereinbar". (Schluss) ah/mp/sc

