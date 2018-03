Strache: Wienweite Mahü-Befragung könnte beispielgebend sein

Präzedenzfälle sollten breit abgefragt werden

Wien (OTS) - "Mit dem 50 Mio. Euro-Umbau der Mariahilfer Straße würden die Stadtregierung einen Präzedenzfall für die Verkehrspolitik in Wien schaffen, wo ideologische Motive über die Interessen der betroffenen Bevölkerung gestellt und zudem die für solche Projekte üblichen Kostenrahmen in der hochverschuldeten Bundeshauptstadt gesprengt werden", warnt der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache. Zudem strahlen die verkehrstechnischen Auswirkungen bis weit über die Bezirksgrenzen von Mariahilf und Neubau hinaus, so dass ein Ausschluss hundertausender Betroffener von der direkten Demokratie überaus problematisch wäre.

Darüber hinaus ist die Mahü als Österreichs größte Einkaufsstraße mit einem Jahresumsatz von 1 Mrd. Euro ein Anziehungspunkt für die gesamte Wiener Bevölkerung. Einschneidenden Maßnahmen wie jene von Rot-Grün bereits gesetzten und weitergehend geplanten sollten daher nicht am Großteil der Bevölkerung vorbei entschieden werden. "SPÖ und Grüne wären daher gut beraten, die Bürgerbefragung nicht erst am St. Nimmerleinstag sondern noch 2013 und im gesamten Wiener Stadtgebiet durchzuführen", meint Strache. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747